鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 14:20

俄羅斯周二 (2 日) 凌晨對烏克蘭全境發動了數月來規模最大的空襲行動，動用飛彈與無人機轟炸基輔、第聶伯羅及哈爾科夫等重要城市，目前已造成至少 10 人死亡及逾 60 人受傷。

受災最嚴重的地區包括東南部城市第聶伯羅，當地有 6 人死亡，多棟住宅樓、車輛及兒童遊樂場遭到毀損。首都基輔則有 4 人喪生，市長克里契科 (Vitali Klitschko) 證實，一棟 24 層公寓大樓在疑似飛彈襲擊後部分倒塌，救援人員正緊急搜尋可能受困於瓦礫堆下的民眾。

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此外，基輔市內多處引發火災，包括加油站、診所及建築工地，並導致部分地區出現大規模停電。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 在襲擊前夕已根據情報發出預警，呼籲民眾嚴加注意空襲警報。襲擊發生時，數千名市民攜帶物資湧入基輔地鐵站避難。

俄羅斯方面聲稱，此次「系統性打擊」是為報復日前盧甘斯克州 (Luhansk) 宿舍遭襲造成 21 人死亡的事件，並曾於上周警告外國人士撤離基輔。然而，烏克蘭軍方駁斥俄方指控，強調其僅打擊了俄軍無人機部隊，指責俄方的威脅論調是「厚顏無恥的勒索」。

與此同時，俄羅斯境內也傳出位於克拉斯諾達爾邊疆區 (Krasnodar Krai) 的伊爾斯基 (Ilsky) 煉油廠遭無人機攻擊起火。