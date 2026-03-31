鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-31 19:42

中東局勢持續緊張，地緣政治風險日益攀升，在市場情緒不明朗之際，首源投資（First Sentier Investors）全球基建基金高級投資經理梁達鋒（Edmund Leung）今（31）日來台指出，投資人過去習慣將基礎建設視為如債券般的『防禦資產』，但在 AI 算力大爆發的今日，基建已轉型為具備『結構性成長』的攻擊型配置，公用事業可望在未來 5 到 15 年的盈餘成長率從 4% 翻倍至 8% 以上。 他強調，AI 的終點不是晶片，而是電力與輸配電網。

AI 的終點不是晶片而是電力與輸配電網！專家看好電力基建股轉守為攻。（鉅亨網記者張韶雯攝）

全球基礎建設產業涵蓋收費公路、電力與再生能源、通訊塔、港口及公用事業等，這些設施是現代社會運行的基石。梁達鋒指出，這類資產具備高度進入門檻與強勁的定價能力，定價能力源自壟斷地位、監管機制或長期合約，通常能將 70% 以上的通膨成本有效轉嫁給消費者。

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在去全球化與債務激增的動盪環境下，基建股展現了驚人的韌性。歷史數據顯示，過去 20 年全球市場雖幾經劇震，上市基建股的年股利殖利率仍穩定維持在 3% 至 4%，盈餘表現遠比整體市場更具下檔保護（Downside Protection）。其風險報酬特性介於股票與債券之間，市場上漲時能參與約 70% 的升幅，下跌時僅承受約 50% 至 60% 的跌幅，是避險情緒蔓延時的最佳資金避風港。

梁達鋒在簡報中特別聚焦公用事業的投資機會。他解釋，美國電力市場正進入「費率基礎（Rate Base）」擴張的黃金循環。電力公司與監管機構協商資產價值（即費率基礎），並據此獲得約 9% 到 10% 的核定獲利。

過去 15 年，在 AI 浪潮出現前，美國公用事業盈餘成長率僅約 4% 至 5%。然而，隨著數據中心（Data Centers）對電力的飢渴需求激增，電力公司必須大幅增加資本支出（CapEx）來建設電廠、輸電線路與變壓器。

梁達鋒預估，這將驅動費率基礎以每年 10% 的速度增長，進而推動公用事業在未來 5 到 15 年的盈餘成長率從 4% 翻倍至 8% 以上。尤其看好美國中西部與南部地區，因為這些地方土地廣大、法規透明且垂直整合的受規管電力公司正吸引超大型雲端服務商（CSP）進駐，簽署長達 10 至 30 年的供電契約。

除了電力，能源中游資產亦是焦點。由於再生能源具備間歇性（無風、無陽光時無法發電），天然氣成為不可或缺的過渡燃料。梁達鋒指出，天然氣基建商透過長期「不提照付（Take-or-Pay）」合約，鎖定穩定現金流，幾乎不直接承擔能源價格波動風險。

預計未來 10 年，美國液態天然氣（LNG）出口能力將增加一倍，以滿足全球能源安全需求。這將帶動長距離輸氣管線的擴建與投資機會，支撐能源中游產業的長期成長動能。

針對近期中東地緣政治風險，梁達鋒分析，短期內雖對上市機場公司的客運量與避險情緒造成微幅負面影響，但長期而言，旅遊與運輸需求具備結構性增長特性。回顧 911 事件、SARS 及新冠肺炎，機場資產每次受創後均能迎來強勁反彈。此外，地緣風險反而凸顯了美國能源中游資產作為全球替代供應源的重要性。

展望 2026 年，儘管全球 GDP 成長可能放緩，但上市基建股展現了獨立於經濟循環的成長路徑。市場預計 2026 年全球上市基建股票的 EBITDA 盈餘成長約 7%、每股盈餘成長 6%，每股股利成長則有 5% 的水準。