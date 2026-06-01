鉅亨網編輯林羿君 2026-06-02 07:10

研調機構 Counterpoint Research 週一指出，受記憶體晶片短缺情況惡化影響，全球智慧型手機市場正走向有紀錄以來最嚴重的年度萎縮，今年出貨量預估將驟減 13.9% 至 10.8 億支。

此一最新預測較今年 2 月估計的 12.4% 降幅進一步下修，主因是伊朗戰爭爆發，加劇了全球晶片供應吃緊的瓶頸。

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入門機種市場衝擊最劇烈

隨著晶片製造商將產能轉向 AI 相關晶片，入門級手機的生產經濟效益持續下滑，導致低階智慧手機受到最明顯衝擊。

今年第一季，全球智慧型手機批發價逆勢上漲 14%，而出貨量則年減 3.1%。隨著供應衝擊發生前建立的庫存逐步消化，預期此一趨勢將持續，部分定價低於 150 美元（約新台幣 4,800 元）的低階機種，甚至可能退出市場。

定期發布季度手機出貨數據的獨立研調機構 Counterpoint 首席分析師 Wang Yang 指出，低階與中階手機品牌正陷入兩難，一方面無法吸收成本上升壓力，另一方面消費者的購買能力又相當有限。

對這些業者而言，現在的問題已不再是如何提振出貨量或爭奪市占率，而是根本還能不能在這個市場上生存下去。

Wang Yang 進一步表示，這波記憶體晶片短缺，是智慧手機產業有史以來最嚴重的供給面衝擊，且業者無法透過調整售價或產品規格來抵銷影響。

高階市場展現抗跌韌性

相較之下，高階市場則展現了更強的抗跌韌性。在消費者熱烈換購 iPhone 17 系列新機的帶動下，蘋果 (AAPL-US) 今年前三個月營收創下歷年同期新高。

根據 Counterpoint 的最新預測，蘋果 2026 年的出貨量可望持平，並於明年重拾成長動能，預估年增 5%。

受益於晶片供應較為穩定、毛利率也顯著高於競爭對手，蘋果在爭奪市占率上處於有利地位，同時面臨調漲售價的壓力也相對較小。

此外，三星電子第一季出貨表現持穩，Counterpoint 預估其全年出貨量僅會微幅下滑 4%。憑藉著穩定的供應鏈管理與連貫的產品線布局，三星整年的表現將顯著優於大盤。