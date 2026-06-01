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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至3.14元，預估目標價為307.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.07元下修至3.14元，其中最高估值18.56元，最低估值-8.44元，預估目標價為307.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.56(18.56)23.5221.9817.62
最低值-8.44(-8.44)10.8910.568.65
平均值4.13(5.63)16.1315.1214.65
中位數3.14(13.07)15.6715.5815.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值244.00億260.22億251.85億260.47億
最低值197.48億215.26億226.50億241.82億
平均值222.22億237.65億243.55億251.15億
中位數222.22億236.86億247.39億251.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-9.255.6440.7214.2024.13
營業收入176.40億337.56億202.84億157.76億196.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLNG

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Cheniere Energy Inc.224.69-2.14%

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