鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-31 12:59

隨著中東地區戰火煙硝再起，地緣政治衝突升溫，全球避險情緒緊繃，拖累今年以來美股表現 。在動盪不安的政經局勢下，資金加速移防具備防禦特性的實質資產。觀察標普 500 指數 11 大類股，除了受惠油價強勢的能源與原物料外，公用事業因擁有電力需求與實質資產雙重優勢脫穎而出，過去兩年更在類股輪動中成為美股領頭羊，報酬率達 22.4% 。

富蘭克林證券投顧指出，AI 發展對電力的強大需求，已使公用事業與基礎建設躍升為不輸科技股的成長題材 。美盛凱利基礎建設價值基金經理人尚恩 ‧ 赫斯特 (Shane Hurst) 表示，AI 資料中心的高度用電需求，正驅動公用事業類股加速增長 。這讓公用事業從過往仰賴合約保障收入、提供通膨保護的「防禦型資產」，轉型為兼具獲利增長、強勁現金流與股息收入的「成長型機會」 。

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根據產業預估，全球基礎建設總支出在 2050 年將達 13.5 兆美元 。尚恩 ‧ 赫斯特強調，美國在電氣化、設備更換及人工智慧方面的投資具結構性優勢，預期未來 5 年的資本支出將相當於過去 10 年的總合 。在此背景下，受監管的公用事業公司將直接受益於這波幾十年來最強勁的增長動能 。

在績效表現方面，富蘭克林公用事業基金表現強勁，五年累積報酬率突破 103.4% 。而美盛凱利基礎建設價值基金今年以來報酬率達 13.82%，領先同類型基金平均，且過去一年報酬率更高達 33.12%，展現出極佳的抗跌與增值能力 。

富蘭克林證券投顧建議，公用事業與基礎建設具備現金流穩定、可預測性高且獲利波動較低的優勢 。在當前科技股波動較高且地緣政治緊張的環境下，投資人可將其作為分散配置、穩健參與市場的優選工具 。

表：標普 500 指數類股表現統計

類股名稱 過去兩年報酬率 今年以來報酬率 公用事業 44.0% 6.9% 通訊服務 40.8% -11.4% 能源 36.2% 40.0% 資訊科技 31.5% -11.6% 工業 28.5% 2.7% 金融 15.6% -12.6% 非核心消費 15.0% -12.3% 核心消費 14.3% 6.4% 原物料 6.8% 6.9% 不動產 6.1% 0.1% 醫療保健 -1.7% -7.4% 標普 500 指數 22.4% -7.0%

資料來源：彭博資訊，資料日期：2026/3/27