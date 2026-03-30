鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-31 07:30

《MarketWatch》周一 (30 日) 報導，自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗開戰以來，中東主要產油國已開始減持美國公債，其背後原因似乎在於提高流動性。

戰爭爆發後對流動性的需求，也反映在其他金融市場，例如美股已連續五周下跌；信貸市場方面，基金出現贖回壓力；公司債市場則透過信用違約交換 (CDS) 來對沖中東衝突風險。

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值得注意的是，在規模達 30.6 兆美元的美國公債市場中，美債一向被視為動盪時期的避險資產，但本月多數時間投資人仍選擇減碼，主因是通膨風險升高。不過到了周一，市場焦點轉為經濟放緩疑慮，帶動美債反彈，殖利率大多下滑。

3 月大部分時間，債市由通膨疑慮主導。10 年期與 30 年期美債殖利率本月截至上周五分別上升 47.8 個基點與 35 個基點，升至去年 7 月中以來最高水準。

根據美銀證券 (BofA Securities) 策略師，作為外國官方需求指標的託管持有量已降至 2012 年以來最低水準，而當時美債市場規模僅約目前的三分之一。

策略師 Meghan Swiber 與 Eleanor Xiao 表示，自 3 月初以來，這類持有量已減少 660 億美元。此外，中東石油出口國——約占外國投資人持有美債的 3.5%，約略超過 3,000 億美元——也可能是減持原因之一。沙烏地阿拉伯為持有美債的主要中東產油國之一。

Jefferies 貨幣市場經濟學家 Thomas Simons 表示，「市場對於外國資金需求的變化非常敏感。過去幾年來，市場對長期需求是否能維持的信心有所動搖，導致賣壓出現。」

不過他指出，近期殖利率飆升「與外國投資人拋售美債的關聯較小」。他在周一受訪時表示，「更主要是風險市場充滿不確定性，以及對流動性的需求增加。市場參與者在變現較差資產後，有時也不得不出售優質資產以取得現金。」他補充，外資需求減弱「確實不利，但並非主要推手」。

美股周一在連續五周下跌後仍未能反彈，大多收低。美國總統川普表示，若未能儘快達成協議結束戰爭並重啟荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運，美國可能「炸毀」伊朗的發電廠、油井及石油出口樞紐哈格島(Kharg Island)，帶動美國原油價格上漲。