鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-29 12:00

美國與歐洲官員本週向《美聯社》透露，俄羅斯正向伊朗運送一批無人機，其中包括在俄羅斯入侵烏克蘭後，伊朗提供給莫斯科的無人機技術「升級版」。

根據報導，在美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗已經連續一個多月向以色列、波斯灣鄰國以及美國在中東的基地發射無人機襲擊。

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雖然伊朗本身擁有 Shahed 無人機，但俄羅斯在烏克蘭戰爭期間對這些設計進行了改良，包括提升導航能力。

一名歐洲情報官員表示，本月俄羅斯與伊朗官員就將無人機從俄羅斯轉移到伊朗進行了「非常活躍」的討論。

一名美國國防官員則表示，目前尚不清楚這次運送是一次性交付還是一系列交付的一部分。

兩位官員都無法說明交付的重要性或具體運送了多少架無人機。不過，另一名歐洲官員指出，少量無人機對戰爭結果不會造成重大影響。

美國國防官員指出，俄羅斯向伊朗提供更先進無人機的動機不明確，因為每一件交給伊朗的彈藥，都是俄羅斯自己無法用來在烏克蘭戰場上發射的。

白宮發言人 Olivia Wales 指出：「其他任何國家提供給伊朗的裝備，都不會影響我們行動的成功。」

她指出，美軍已打擊超過 1 萬個目標，並摧毀超過 140 艘伊朗海軍艦艇，導致伊朗的導彈與無人機攻擊量下降約 90%。五角大廈則未對相關請求作出回應。

歐洲官員表示，他們的情報顯示，一批無人機正運往伊朗，但無法確認這些無人機的具體運輸方式。

該官員指出，兩支載有俄羅斯所稱的「人道援助物資」卡車車隊已從俄羅斯經亞塞拜然前往伊朗，這些卡車有可能載有無人機。

俄羅斯駐亞塞拜然首都巴庫的大使館表示，週五（27 日）有七輛卡車載著 150 噸食品和其他援助物資抵達伊朗北部城市 Astara；俄羅斯緊急事務部則表示，還有 313 噸藥品透過鐵路送抵 Astara。

另一名歐洲官員指出，他們尚未能確認俄羅斯向伊朗轉運無人機，但如果無人機是以卡車運送，數量可能很少，更多是象徵性行動，用以維持莫斯科與德黑蘭的關係。