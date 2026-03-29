川普稱美軍委內瑞拉收益超行動成本好幾倍！數億桶石油與1億美元黃金入美
鉅亨網新聞中心
美國總統川普近日表示，美軍在委內瑞拉的軍事行動帶來巨大經濟利益，收益可能超過行動成本好幾倍。
川普在接受《福斯新聞》採訪時指出：「我們在（美軍行動）第一週就獲得了 1 億桶石油。我們的收益比整個行動成本還多。事實上，我們賺到的，很可能是襲擊成本的 4 至 5 倍。」
他還補充說，美國已從委內瑞拉帶走數億桶石油。
根據《CNBC》先前報導，美國內政部長伯格姆（Douglas Burgum）今年 3 月早些時候曾與多名石油和礦業企業高層訪問委內瑞拉。
伯格姆在 25 日於德州休士頓舉行的「劍橋能源週」國際能源高級會議上表示，美國近期已帶回價值 1 億美元的黃金，並將交由美國冶煉廠用於商業及消費用途。
美軍於今年 1 月 3 日對委內瑞拉發起軍事行動，強行控制總統馬杜洛及其夫人，並將他們帶往美國。
事後，川普稱美國將「管理」委內瑞拉，直到實現「安全」過渡。然而，此舉引發國際社會廣泛譴責，被視為嚴重侵犯委內瑞拉主權，並威脅拉美地區和平與穩定。
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