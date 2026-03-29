鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-29 18:20

中國《國際信息研究所》引用華爾街數據分析指出，通常情況下，美國經濟在一年內陷入衰退的基準概率約為 20%，但最新數據顯示，這一「安全線」已被打破。

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穆迪分析模型測算，美國衰退概率已飆升至 48.6%，首席經濟學家 Mark Zandi 也直言，風險「高到令人不適，且仍在攀升」。

Wilmington Trust 的預測概率則為 45%，並警示消費增長脆弱；安永帕特儂（EY-Parthenon）預測 40%，並指出若中東局勢惡化，風險將進一步提高；同時，高盛則將預測從 25% 上調至 30%。

分析指出，這些冰冷的數據背後，反映出兩大「致命痛點」，包括失控的油價與疲弱的就業市場正在形成合力，將美國經濟推向停滯性通貨膨脹邊緣。

痛點一：地緣政治引爆油價漲勢

分析稱，經濟運行如同一台巨大的引擎，而能源則是推動它的核心燃料，但現在，這個燃料供應系統正面臨前所未有的壓力。

美國、以色列與伊朗的持續衝突，使市場風險急速升高，不僅推高國際油價，也加深了荷姆茲海峽航運可能受阻的擔憂。

油價飆升對美國經濟帶來直接衝擊：汽油價格上漲削減了民眾可支配收入，抑制了消費這一經濟動力。

同時，能源成本上升進一步加重了通貨膨脹壓力，使聯準會在維持物價穩定上面臨更大挑戰。

Zandi 就警告稱，如果高油價的局面持續到五月底或第二季結束，美國經濟很可能步入衰退。

痛點二：就業市場現裂痕

除了能源問題，勞動力市場的最新數據也為美國經濟敲響了警鐘。曾被視為美國經濟「防波堤」的就業市場，如今已出現明顯裂縫。

根據統計，2025 年全年美國僅增加 11.6 萬個就業崗位，但進入 2026 年 2 月後，形勢急轉直下，單月竟減少 9.2 萬個職位。

表面上，失業率仍維持在 4.4%，但這主要是因為企業減少裁員，而非招聘活動活躍。

更令人擔憂的是，就業增長呈現結構性失衡：如果排除醫療保健領域的增長，其他行業的就業數量在過去一年實際上是下降的。這代表，一旦醫療行業支撐動能不足，整體勞動力市場將面臨更大風險。

不只如此，在油價飆升與就業市場疲軟的雙重壓力下，美國消費韌性同樣令人質疑。過去兩年，美國消費支出的增長中有約 20% 至 25% 是依靠股市上漲帶來的「財富效應」。

然而，經濟學家提醒，這種依賴資產價格的消費模式並不穩固。隨著地緣政治風險加劇，一旦股市出現波動，這種虛幻的財富感可能迅速消退，進而抑制消費增長，拖累整體經濟步入負向循環。