鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 13:30

舊金山一位聯邦法官批准了人工智慧新創公司 Anthropic 針對川普政府提起的訴訟中的初步禁令申請。

法官麗塔 ·F· 林 (Rita F. Lin) 周四 (26 日) 做出裁決，暫停政府切斷與 Anthropic 所有聯繫的計畫，等待舊金山聯邦法院的法律訴訟結果。她將命令暫緩執行 7 天，以便政府有機會提出上訴。

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根據最新法院文件顯示，林簽署了一份長達 43 頁的初步禁令，暫時阻止川普政府將人工智慧初創公司 Anthropic 標記為「供應鏈風險」，並停止強制聯邦機構終止與該公司的合作。這項裁決被視為 Anthropic 在與政府就 AI 安全防線進行的激烈鬥爭中取得的早期勝利。

林法官在裁決中措辭強硬，形容政府的行為具有「奧威爾式 (Orwellian)」色彩。她指出，沒有任何法律支持「一家美國公司僅因表達與政府不同的意見，就被冠上潛在對手或破壞者標籤」的說法。

「奧威爾式」制裁是指源自喬治 · 奧威爾小說《1984》的極權控制手段。這種制裁通常指政府利用科技進行全面監控 (老大哥)、數據化評分，並以「社會信用體系」限制不聽話公民的自由。

川普政府祭出的禁令涵蓋了三項關鍵行動：川普要求聯邦機構立即停用 Anthropic 技術的命令、國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 禁止政府承包商與該公司進行「商業活動」的指示，以及將其正式列為國家安全「供應鏈風險」的認定。

這起法律訴訟的根源在於 Anthropic 拒絕修改其 Claude AI 模型的使用政策，以允許軍方將其用於「大規模監視」或「全自動武器」。Anthropic 擔心缺乏護欄的技術可能導致致命錯誤或違反民主價值。對此，川普政府則抨擊該公司為「極左且覺醒」的企業，並指責其試圖對軍方實施政策干預。

林法官認為，政府採取的廣泛制裁措施似乎並非出於國家安全利益，而是旨在「懲罰」 Anthropic 公開挑戰政府的立場。她將此定性為「典型且非法的憲法第一修正案報復行為」。

針對政府律師聲稱 Anthropic 可能在未來進行「破壞」或植入「殺死開關」的說法，法官顯然不以為然，認為政府未能提供法律要求的正當程序或實質證據。

法庭文件顯示，政府的舉措已導致多個聯邦機構終止使用 Claude，威脅到該公司利潤豐厚的公營部門業務。法官指出，雖然這些措施可能不至於像法庭之友意見書中所稱的「謀殺企業」，但證據顯示它們確實會使 Anthropic 陷入癱瘓。