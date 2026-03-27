鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-27 18:00

AI 公司 Anthropic 因內容管理系統配置失誤，意外曝光代號「Capybara」的全新模型 Claude Mythos 相關內部文件，揭露一款被形容為「能力飛躍」、卻也帶來前所未見網路安全風險的下一代 AI 系統。Claude Mythos 是一款具有劃時代意義的全新模型。

代號「卡皮巴拉」意外曝光：Anthropic最強AI提前現形 能力太強不敢發？(圖:shutterstock)

Anthropic 此次外洩文件近 3000 份，包含未發布的部落格草稿與產品規劃，迅速在科技圈掀起波瀾。

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根據《財富 (Fortune)》雜誌取得的資料，Claude Mythos 已完成訓練，定位為超越現行最強模型 Opus 的全新層級，在程式編寫、學術推理與網路安全等測試中表現遠優於 Claude Opus 4.6。

然而，Claude Mythos 強大的網路攻防能力卻令 Anthropic 自身感到擔憂。

文件顯示，Anthropic 公司內部評估指出，Mythos「預示著即將出現一波新型模型，其利用漏洞的能力將遠超過防禦者的應對速度」，因此決定採取較過往更謹慎的發布策略。

外洩的部落格草稿進一步說明，由於 Mythos 屬於大型且計算密集的模型，運作成本極高，公司將先以早期體驗形式提供給特定組織，尤其側重於網路防禦應用，旨在協助相關單位在 AI 驅動的攻擊浪潮來臨前，強化其程式碼庫的穩健性。

此外，文件亦意外披露執行長 Dario Amodei 將參與一場於英國莊園舉辦的歐洲企業執行長閉門峰會，疑似為新產品進行高端推廣。

Anthropic 已向《財富》證實確有開發此模型，並將其描述為 AI 能力的「重大飛躍」，但強調因配置疏失而外洩的內容包含未定稿資訊與廢棄素材。

Anthropic 發言人表示，此次事件源於一個外部內容管理工具的設定錯誤，目前已封鎖相關資料存取路徑。