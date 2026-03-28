鉅亨網編譯許家華 2026-03-28 10:47

蘋果 (AAPL-US) 強調其資安防護能力再升級。該公司近日表示，自 2022 年推出「鎖定模式」(Lockdown Mode) 以來，尚未出現任何在該模式啟用狀態下成功遭駭的案例，顯示該功能在抵禦高階網路攻擊方面具備極高防護力。

蘋果指出，鎖定模式為一項需由用戶手動開啟的進階安全功能，主要針對可能成為駭客攻擊目標的高風險族群，例如記者、政治人物與異議人士。該功能不僅適用於 iPhone，也支援 Mac、iPad 與 Apple Watch，只要裝置運行 iOS 16、iPadOS 16、watchOS 10 或 macOS Ventura 以上版本即可啟用。

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蘋果發言人 Sarah O"Rourke 表示，公司「未發現任何針對啟用鎖定模式的裝置成功的傭兵級間諜軟體攻擊」，並強調該功能在實際應用中展現高度可靠性。過去，類似攻擊多由國家級或商業間諜工具發動，例如以色列監控軟體開發商 NSO Group 所開發的技術，曾被用於針對特定高價值目標進行入侵。

鎖定模式的運作方式，是透過大幅限制裝置部分功能來降低攻擊面。例如訊息應用程式將封鎖大多數附件，連結預覽功能也會被關閉；照片分享時會自動移除位置資訊；此外，部分網頁技術、來自陌生聯絡人的 FaceTime 來電亦會被阻擋。這些措施雖提升安全性，但同時也會影響一般使用體驗。

蘋果坦言，鎖定模式並不適合所有用戶，而是專為面臨高風險威脅的族群設計。不過，公司強調，在資安威脅日益升高的環境下，該功能已成為防範高階駭客攻擊的重要工具。

業界觀察指出，隨著人工智慧與進階駭客工具普及，網路攻擊門檻逐漸降低，資安風險持續上升。蘋果透過強化系統層級防護與主動通報潛在攻擊用戶，顯示其在個人裝置資安領域持續加碼投入。