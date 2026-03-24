鉅亨網新聞中心 2026-03-24 16:10

「Claude 版 OpenClaw」正式登場。人工智慧（AI）公司 Anthropic 於週二（24 日）宣布，為旗下 AI 助手 Claude 推出全新「電腦操作」（Computer Use）功能，使 AI 不再只是對話工具，而是能直接操控電腦執行任務的智慧代理。

Anthropic Claude能直接操控電腦執行任務了！網驚：秒殺了OpenClaw。(圖：Shutterstock)

根據官方說法，使用者只要坐在電腦前能完成的工作，例如開啟應用程式、瀏覽網頁或填寫表單，Claude 都可以代勞。

‌



上週，Anthropic 為 Claude Cowork 推出了新功能 Dispatch，允許用戶透過手機操作電腦上的 Claude 執行任務。而現在，再加上「電腦操作」功能，即使不在電腦旁，用戶也能遠端指揮 Claude 自動完成工作。

Anthropic 在官方部落格中表示，此次提前釋出新功能的目的是希望收集用戶在實際使用中的回饋，包括適用場景與可能的不足，就像當初推出 Claude Cowork 時一樣。

不過，目前 Claude 的電腦操作功能仍屬於早期研究預覽版本，尚未對所有用戶全面開放。僅限 Claude Pro 和 Max 訂閱用戶使用，且暫時只支援 macOS 系統。

Anthropic 的技術人員 Felix Rieseberg 表示，Windows 版本將在未來幾週推出，但目前 Claude 的執行速度仍然較慢，「遠比人類操作慢得多」。

官方部落格提醒，用戶需確保桌面端客戶端已啟動並保持運行，然後將其與 Claude 手機應用配對，即可嘗試透過手機下達任務。

在 Claude 的評論區，有不少網友表示，「Anthropic 這下直接秒殺 OpenClaw 了」。另外，也有人替那些為了部署 OpenClaw 花錢購買 Mac mini 或安裝封裝器的用戶感到惋惜。

還有網友幽默地提到：「你還記得之前的 ClawdBot 嗎？」由於 Clawd 與 Claude 發音相似，當時 Anthropic 曾以侵權為由要求更名。

一句話就能召喚 Claude 工作

在執行任務時，Claude 會先精準選擇合適工具，透過連接器調用 Slack、Google 日曆等服務；若沒有相應連接器，它也能直接控制使用者的瀏覽器、滑鼠、鍵盤和螢幕來完成工作。

值得注意的是，每一步操作前，Claude 都會先徵求使用者的許可。

當 Claude 無法直接使用工具時，它會自主在螢幕上點擊、導航，完成任務。它能自動打開文件、使用瀏覽器、運行開發工具，且無需任何事前設定。

Anthropic 技術人員 Felix Rieseberg 表示，Claude 還能協助用戶調試正在開發的原生應用程式。

實例演示：從日常任務到專業開發

臨時約會：如果你即將遲到，可以在手機上召喚 Claude。只需輸入提示詞：「我約會要遲到了，你能把我的演示文稿導出成 PDF，並附到下午 2 點的會議邀請嗎？」Claude 會自動操作電腦導出 PDF 並添加到會議附件中，完成後回報：「使用今天早上 9 點 47 分編輯的版本，已以最高畫質導出」。

匆忙做報告：當你突然發現缺少素材，可以輸入提示詞：「請啟動開發伺服器，截取庫頁面截圖，並在下午 3 點演示前發給我。」Claude 會同步顯示執行進度，如正在啟動應用、找到庫頁面、截圖完成等，確保任務透明可控。

批量處理文件：時間緊迫時，Claude 也能批量操作桌面文件。例如提示詞：「你能批量處理我桌面上的所有店鋪照片嗎？調整為 1200 畫素 PNG，右下角加上白色 Logo。」Claude 會自動找到圖片，建立新資料夾，並將調整尺寸、添加水印後的圖片放入其中。

支援手機遠端操控 Claude，但早期預覽版易犯錯

上週，Claude Cowork 新增了 Dispatch 功能，允許用戶透過手機與 Claude 對話並分配任務，最終只需在電腦端確認結果即可。此功能已同步整合至 Claude Code。

利用 Dispatch，用戶可以自動化日常工作，例如每天早上檢查郵件、每週拉取固定指標，或啟動 Claude Cowork / Claude Code 會話生成報告與拉取請求。

當 Dispatch 與最新的電腦操作功能結合時，可應用的場景更加多元。

即使在外出時，Claude 也能代替用戶操作電腦。例如，在乘火車途中，它可以生成晨間簡報、在 IDE 中修改程式碼、運行測試、提交 PR，甚至推進 3D 打印專案按計畫進行。

Anthropic 表示，為降低風險，研究團隊已為 Claude 設計多層防護措施。

在使用電腦時，系統會自動檢測模型活動，防止提示注入等問題發生。用戶可隨時中止操作，而 Claude 在接觸新的應用程式前，也會先徵求使用者許可。