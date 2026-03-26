鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-26 18:00

美國 AI 新創公司 Anthropic 周二 (24 日) 發布研究報告指出，目前 AI 技術尚未引發大規模失業，勞動力市場整體維持穩定狀態。

Anthropic：AI暫未導致大規模失業 真正危機是「技能鴻溝」加大(圖:shutterstock)

報告數據顯示，在技術撰稿人、數據輸入員和軟體工程師等高度依賴 AI 的職業領域中，其失業率與需要體力互動、AI 暴露度較低的行業相比未見顯著差異。

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然而，這種平衡狀態可能即將被打破。Anthropic 執行長 Dario Amodei 曾公開預警，AI 有可能在未來五年內取代全球約 50% 的初級白領崗位，恐把整體失業率推高至 20% 的水平。

Anthropic 經濟研究主管 Peter McCrory 進一步指出，AI 對就業職位的替代效應可能在短期內集中爆發，因此社會各界亟需建立有效的監測機制，以便在影響全面顯現前及時識別趨勢，為政策制定爭取寶貴窗口期。

報告還揭示日益擴大的「AI 技能差距」問題。研究顯示，儘管 AI 模型具備極高的能力上限，但大多數普通用戶只能運用其基礎功能。

相較之下，早期採用者能將 AI 深度整合為「思維夥伴」，用於方案迭代、專業回饋及複雜任務處理，從而獲得顯著的工作效率優勢。這種技能壁壘正加劇資源分配不均現象。

調查也顯示，Claude 等 AI 工具的使用高度集中於高收入國家及美國境內的知識型員工聚集區。AI 的深度應用目前仍侷限於特定職業和專業任務，這意味著技術紅利正向富裕階層傾斜。

隨著高階用戶不斷拉開領先優勢，這種技術溢價可能進一步放大現有的社會經濟不平等。