鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 19:33

電價費率審議會於今（27）日召開今年度首次會議，決議 4 月至 9 月電價維持凍漲，台電總經理王耀庭表示，主因台電去年部分盈餘及政府撥補展現財務韌性，足以暫時吸收燃料成本增幅。但目前國際能源價格深受美伊衝突影響，原油一度飆升至每桶 100 美元，若戰事能在 6 月前結束且價格回穩，財務衝擊尚在可控範圍；一旦戰事持續超過 3 個月，成本壓力將於 9 月底電價審議會反映，恐 10 月起「補漲」。

中東戰事若超過3個月 台電總座：成本壓力恐讓10月電價「補漲」。（鉅亨網記者張韶雯攝）

電價費率審議會決議今年上半牛電價「凍漲」，台電於會後記者會表示，燃料價格變動是決定本次凍漲及未來調價的核心關鍵。由於台電去年結算有部分盈餘，加上政府預算撥補，目前的財務韌性較強，具備一定程度的承擔能力，能緩衝近期國際燃料價格上揚的衝擊，這也是審議會最終達成不調整電價共識的重要支撐因素。

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台電分析，燃料成本受地緣政治影響極深。自 115 年 2 月底爆發美伊衝突以來，國際能源市場劇烈震盪，原油價格在戰事初期一度衝高至每桶 100 美元。儘管隨後因美國總統川普釋出達成協議的消息，使得價格快速回落，且有國際機構預測年底油價可能降至 78 美元，但目前現貨報價仍處於高位且變動極大，導致台電在成本估算上面臨巨大挑戰。

王耀庭強調，判斷燃料變動對電價衝擊的兩個關鍵變數為「波動幅度」與「影響期間」。目前戰事僅發生約一個月，樣本數不足以判斷長期趨勢。為了避免電價調漲成為引發通膨的導火線，現階段以穩定物價為優先考量。台電在 115 年度預算中，設定天然氣參考基準為每立方公尺 15.79 元、原油每桶 76.5 美元、煤炭每噸 110 美元。然而實際市場已明顯偏離，天然氣現貨一度波動至 22 元，煤炭也漲至 130 元，漲幅約 18%。

為了緩解短期成本壓力，台電與中油積極採取採購策略避險。中油已成功與美方廠商協調，將原訂 7 月交付的氣源提前至 6 月供貨，確保供氣穩定並降低現貨市場採購風險。透過長期合約與現貨混和採購，台電正努力在劇烈波動的環境中維持調度韌性。