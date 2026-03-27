鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-27 16:50

經濟部今 (27) 日下午召開今 (2026) 年的首次電價費率審議會，審議今年 4 月至 9 月的電價費率，身為電價審議委員之一的全國商業總會理事長許舒博，也在會後第一時間表示，本次電價不調整，也強調電價對物價影響極為敏感，一旦調漲後將沒有回頭路，勢必對產業及民生造成重大影響。

4月電價凍漲 商總許舒博：油價已先行調漲 電價一旦漲將沒有回頭路。(圖:全國商業總會提供)

經濟部下午稍晚也證實，此次電價持續維持凍漲。

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許舒博在審議會前指出，他曾多次呼籲，面對當前伊朗戰爭情勢未明朗，政府除了確保石油、天然氣來源供給穩定外，電價對物價影響極為敏感，一旦調漲則沒有回頭路。

許舒博強調，除了戰事情勢未明，且中油公司已於本 (3) 月 23 日先調漲油價，若「油電雙漲」對企業將是雙重成本疊加，不僅會加速連鎖反應，甚至導致「萬物齊漲」，對產業及民生將造成重大影響，他建議政府應優先穩定民生，在可承擔範圍內吸收成本，避免影響民生。

在會中，許舒博除了積極捍衛電價凍漲外，並表示目前核二、核三已規劃重啟，商總也支持政府再次提出撥補制度，朝野應有望達成共識，他也倡議台電可持續投入更多元的發電規劃 (光電、地熱、風電、潮汐等) 以因應能源問題。