鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-27 17:31

東生華 (8432-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理楊思源指出，今年主要成長動能來自既有產品，包括 505(b)(2)降血脂藥品 Cretrol 以及心絞痛藥品 Rancad，預期 2 項既有產品動能將延續，可望推升全年營收達高個位數成長。

東生華總經理楊思源。(鉅亨網資料照)

楊思源表示，今年 505(b)(2) 降血脂藥品 Cretrol 及心絞痛藥品 Rancad 持續有成長動能，其中，高強度高血脂藥品市場規模約 28 億元，而東生華目前相關業績約 2 億元，認為仍有很大的成長空間，加上該藥品有健保給付，看好其成長潛力。

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針對各產品現況，楊思源說明，乾眼症噴鼻液已在台灣上市銷售，不過大型醫學中心 listing 流程約需 1 年，因此現階段聚焦診所端的自費市場，並預估市場潛在市場規模約數千萬元，今年貢獻程度取決於醫學中心的 listing 速度及自費市場的回饋與回購率。

台灣首發戒菸釘學名藥方面，楊思源則提到，目前已取得健保給付，雖然給付價格從 60 元調降至 28 元，但認為市場潛在規模仍超過 1 億元，預期今年也可貢獻數千萬元。

與兆科攜手引進的老花眼新藥部分，楊思源表示，該藥剛於美國上市，公司持續觀注進度，目前皆按照原定計劃前進，規劃 2027 年上市，並預估市場潛在規模超過 1 億元。

東生華也持續布局海外市場，去年底取得澳門 4 張藥證，並已斬獲訂單，加上馬來西亞同樣取得訂單，預期今年將逐步貢獻營收。

楊思源表示，雖然今年健保藥價調降，可能壓縮產品利潤，不過認為可以透過自費產品彌補，認為今年自費產品營收有望突破 6.5 億元，比重上看 50%，今年目標維持相同毛利水準，甚至較去年成長。