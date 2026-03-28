鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-28 09:55

網通廠仲琦 (2419-TW) 在本週表現強勢，受惠於全球最大衛星通訊展於美國登場，以及 SpaceX 即將 IPO 激勵，3 月 27 日股價以 35.4 元作收，單日漲幅達 6.5% 蓄勢挑戰前高；本周累計漲幅達 14.38%，呈現連續 3 個交易日收紅的強勁走勢，期間累計漲幅更是超過 22%，周成交量 68557 張。

〈熱門股〉仲琦WiFi7、Docsis 4.0設備可望倍數成長 周漲14%挑戰前高。(圖：shutterstock)

仲琦積極將主力產品由 DOCSIS 3.1 推進至 DOCSIS 4.0 規格，並加速導入 Wi-Fi 7 技術。經營團隊看好新世代規格產品的市場潛力，預期相關設備出貨量具備倍數成長的動能。這項技術升級將由北美市場延伸，逐步擴及亞太與歐洲市場。

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為了提升品牌定價權並降低電信商維運成本，仲琦將人工智慧技術導入自家雲端管理系統。團隊推出的網路偵測儀器具備自動診斷與偵測功能，可協助客戶大幅降低維運支出與技術人員訓練門檻。

針對低軌衛星商機，仲琦選擇與衛星營運商展開策略合作，並明確表示不會投入地面接收站設備製造。公司專注提供後端路由器與閘道器等家用接收裝置，透過互補效益切入太空產業供應鏈。

仲琦也同步拓展零售市場與中小企業客群，透過提供商用級光纖產品與 5G 固定無線接取設備，為企業打造高效備援網路。隨著全球網通基礎建設朝向高速化與智慧化發展，仲琦正透過多元化市場佈局改善毛利結構。後續新世代寬頻產品的認證進度，將是影響整體營運動能的關鍵因素。