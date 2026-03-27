鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 17:09

經濟部於今（27）日召開 115 年度第 1 次電價費率審議會，會後記者會由經濟部次長賴建信親自主持。面對地緣政治劇烈動盪與國際能源價格波動，審議會最終達成共識，決議本次電價「不調整」，維持平均電價為每度 3.7823 元，適用期涵蓋 4 月至 9 月，以全力穩定民生物價為首要，並考量中東局勢及能源轉型，以確保產業競爭力。

電價費率審議會會後記者會由經濟部次長賴建信(中)親自主持。（鉅亨網記者張韶雯攝）

賴建信於記者會中表示，本次電價審議的背景極為複雜，審議會指出，近期中東區域衝突升溫，尤其是美伊情勢帶動國際能源價格大幅震盪。 在戰事爆發初期，原油價格一度衝上每桶百美元大關，雖然美國總統川普於 3 月 23 日釋出和平協議意向後，油價快速回落，但這種劇烈的波動性讓委員會決定採取更審慎的觀測態度。

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賴建信強調，當前政府以「穩定物價」為最高原則，避免電價調漲引發通膨的「導火線效應」與連鎖反應。 雖然部分評估機構預測今年底國際油價可能回落至每桶 78 美元左右，但目前的報價仍相對處於高位，且影響燃料成本的關鍵在於「波動幅度」與「持續期間」，而這兩者目前仍具高度不確定性，因此決議維持電價不動，以利整體社會經濟穩定。

針對外界關心的台電財務狀況，儘管燃料成本居高不下，但台電公司去年的經營努力已產出部分盈餘，這對於公司在面臨當前局勢變化時，提供了更大的韌性與承擔能力。 雖然過去的虧損無法立即完全彌平，但財務體質已較往年有所改善，有助於吸收部分的成本壓力。

在供電量能方面，賴建信表示，台灣目前在能源轉型的道路上步伐堅定，能源供給量仍大於需求。 台電目前的備轉容量率穩定維持在 10% 以上，顯示供電體系相當充裕。

此外，經濟部正積極督促台電精進燃料採購策略，並透過與中油公司的協調，由中油依照慣例於每月月中公告氣價，在反映成本與穩定民生之間取得平衡，以降低電價成本的衝擊。