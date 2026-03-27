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準備封鎖曼德海峽？ 胡塞武裝再發威脅：戰局正在向對伊朗有利的方向發展

鉅亨網編譯陳韋廷

一位不願透露姓名的葉門胡塞武裝組織官員周四 (26 日) 表示，目前該組織已經為「所有選項」做好了完全的軍事準備。

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準備好封鎖曼德海峽？ 胡塞武裝再發威脅：戰局正在向對伊朗有利的方向發展 (圖:shutterstock)

他表示，胡塞武裝將持續關注事態發展，並在適當的時機採取行動。他也稱讚伊朗在衝突中的表現，並稱戰局正向對伊朗有利的方向發展。


也門胡塞武裝領導人 Abdul-Malik al-Houthi 周四在一場電視演說上表示，胡塞武裝支持伊朗對抗以色列和美國，如果情況需要，該組織將毫不猶豫地採取軍事行動。他同時強調，胡塞武裝對其他地區國家並無敵意。

自美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，胡塞武裝表示支持伊朗，但迄今未直接參與衝突。

胡塞武裝政治局成員 Mohammed al-Bukhaiti 上周五 (20 日) 曾說，為支持伊朗，該組織正考慮所有可能的選項，包括封鎖曼德海峽。若必須封鎖曼德海峽，該組織只會攻擊那些攻擊伊朗、伊拉克、黎巴嫩和巴勒斯坦的國家的船隻。

曼德海峽是連接紅海和亞丁灣的海峽，是溝通大西洋、地中海和印度洋的「咽喉」，該水道被稱為連接歐亞非三大洲的「水上走廊」。

 


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