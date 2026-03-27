分析師看多ASML 2026年成長動能續強
鉅亨網編譯陳又嘉
《The Motley Fool》分析團隊預測，半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US)2026 年將持續表現強勁。
該公司專門生產半導體製造所需的微影設備，並且是全球唯一提供先進極紫外光 (EUV) 系統的廠商——曾被分析團隊稱為「科技領域最重要的機器」。
ASML 的設備能在微小的矽晶圓上刻畫精密電路。這類設備價格高昂，其 EUV 機台單價約 4 億美元。更重要的是，ASML 的設備通常可使用數十年，在此期間需要維護與零件更換——而這些服務同樣由 ASML 提供。
因此，該公司持續成長也就不令人意外。過去十年 (截至 3 月 23 日)，其年均成長率約為 30%。而過去一年，股價更飆升近 80%。
分析團隊預期 ASML 將持續強勁成長，原因在於半導體產業本身也將持續擴張，而這個產業對人工智慧 (AI) 至關重要。一些大型科技公司正大舉投入 AI，光是 2026 年投資金額就接近 7,000 億美元。
這點已在 ASML 第四季財報中有所反映，其積壓訂單達到 388 億歐元 (按近期匯率約為 450 億美元)。公司執行長也表示，「我們預期 2026 年將是 ASML 另一個成長之年，主要受 EUV 銷售顯著增加所帶動。」
當然仍存在一些風險，包括地緣政治面。例如，若公司在中國市場的業務受限，將對營運造成影響。此外，ASML 也必須持續創新與提升產品競爭力，才能取得更多訂單。
儘管如此，該股票仍具吸引力，只是估值並不便宜。其近期預估本益比約為 40，高於過去五年平均的 33。
ASML 或許是一個少見的「類壟斷」投資標的，但投資人也應注意，市場上仍有其他值得關注的半導體個股。
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