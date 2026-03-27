鉅亨網編譯許家華 2026-03-27 13:50

拼多多控股 (PDD-US) 獲外資看好，野村證券週五 (27 日) 將其投資評等由「中立」上調至「買進」，並維持目標價 136 美元，較前一交易日收盤價 100.62 美元隱含逾 35% 上行空間，主因在於估值具吸引力及海外業務展現韌性。

野村指出，拼多多目前股價僅對應 2026 年預估本益比約 8.6 倍，評價處於相對低檔，「便宜到難以忽視」，認為投資人不應再觀望。該券商同時強調，公司近期股價在過去 12 個月累計下跌約 20%，表現落後於恒生科技指數，進一步提升風險報酬吸引力。

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從營運面來看，拼多多第四季財報呈現明顯分化趨勢，其中中國本土電商業務成長放緩，但海外業務則逐步回溫，特別是交易服務收入回升，帶動整體表現改善。

野村分析師表示，儘管 2025 年各海外市場面臨關稅上調與進口政策變動等不利因素，公司海外業務仍展現強勁韌性，主要歸功於管理團隊的執行能力。

拼多多海外布局核心平台 Temu 持續成為成長引擎，即使在關稅壓力下，2025 年於美國市場銷售仍維持強勁表現。市場同時關注，美國最高法院近期推翻華府多數關稅措施，預料將有助於 Temu 未來在美國市場的競爭力。

此外，野村亦看好拼多多推出的「新拼姆」策略，認為該計畫有助於 Temu 因應西方國家對中國商品日益嚴格的監管與審查環境，進一步優化供應鏈與商業模式。