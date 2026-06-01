鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-02 07:20

《MarketWatch》報導，AI 相關股票的強勁表現，近幾周來持續推升美股走高。費城半導體指數自 3 月底以來已上漲超過 70%，而美光 (MU-US)、Sandisk(SNDK-US) 等個股同期漲幅更已超過一倍。但若想真正了解這波 AI 行情的規模，南韓股市或許更具代表性。

AI熱潮重塑全球股市版圖，台股韓股躍居前段班(圖：Shutterstock)

南韓 Kospi 指數 5 月大漲約 28.5%，是標普 500 指數同期 5.2% 漲幅的五倍以上。然而，根據 BTIG 數據，Kospi 成分股的平均報酬率卻是負 10.5%。

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換言之，儘管平均而言多數南韓股票都在下跌，但整體指數卻大幅上漲。主要原因在於南韓市值最大的兩家公司——三星電子 (Samsung Electronics) 與 SK 海力士(SK Hynix)。

這兩家公司都是重要的半導體與電腦硬體製造商，隨著記憶體晶片需求激增，其獲利也大幅成長。三星電子最近公布單季營收達 133.9 兆韓元 (約 884 億美元)，較前一季成長 43%。

因此，兩家公司成為投資人布局 AI 題材的重要標的。今年以來，三星電子股價已上漲約 191%，SK 海力士更飆升約 263%。

隨著這兩家公司股價持續攀升，它們在南韓股市中的影響力也愈來愈大。

資深投資分析師 Wongmo Kang 表示，「三星電子與 SK 海力士合計市值已超過南韓股市總市值的一半。」

Kang 指出，南韓股市中的醫療保健及消費相關類股今年以來其實普遍下跌。但在半導體類股帶動下，Kospi 指數 2026 年以來漲幅已超過 100%。

另一項助力來自南韓活躍的散戶投資人。相較於美國散戶，南韓散戶對市場的影響力更大，也更願意承擔風險，例如偏好槓桿 ETF，或透過借貸資金進行交易。

Kang 表示，「FOMO(害怕錯過)」在南韓散戶之間相當普遍。隨著三星電子與 SK 海力士近月來持續飆漲，散戶也紛紛追逐這波漲勢。

追逐短時間內已翻倍甚至翻數倍的股票存在風險。但從三星與 SK 海力士的獲利表現來看，其基本面或許確實足以支撐目前股價。

Kang 表示，「如果是迷因股 (meme stock)，我會認為風險極高，身為經驗豐富的投資人甚至不會多看一眼。但三星電子和 SK 海力士的獲利正在瘋狂成長。」

這樣的獲利成長也獲得華爾街關注。近期摩根大通 (JPMorgan) 與高盛 (Goldman Sachs) 均調高了 Kospi 指數目標價。

Kang 表示，「這是南韓股市的轉折點。」

台股也搭上 AI 浪潮

根據道瓊市場數據，南韓股市年初時仍是全球市值第 11 大市場，如今已躍升至第 5 名。但不只南韓受惠於 AI 熱潮。

過去六個月，台灣股市也從全球第 9 大市場升至第 6 大。台股加權指數今年以來已上漲 56.5%。

台灣是全球半導體產業的重要樞紐，擁有眾多晶片製造商，而許多公司股價都因 AI 熱潮而大幅上漲。

Acadian Asset Management 資深副總裁兼投資組合經理 Owen Lamont 談到 AI 投資熱潮時表示，「它正在改變整個世界，不只是美國，尤其是台灣與南韓。」

Lamont 也認同，相較於美股，新興市場股票目前仍顯得便宜。由於獲利暴增，部分亞洲半導體龍頭企業的預估本益比甚至不升反降。但他也提醒，網路泡沫時期曾出現類似情況：少數企業獲利大幅成長，最終整體市場卻仍然崩跌。

此外，他也注意到市場分化現象愈來愈明顯。少數股票大漲，其他股票卻表現疲弱。南韓市場中的三星電子與 SK 海力士相對於其他類股，就是典型例子。