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AI熱潮重塑全球股市版圖 台股韓股躍居前段班

鉅亨網編譯陳又嘉

《MarketWatch》報導，AI 相關股票的強勁表現，近幾周來持續推升美股走高。費城半導體指數自 3 月底以來已上漲超過 70%，而美光 (MU-US)、Sandisk(SNDK-US) 等個股同期漲幅更已超過一倍。但若想真正了解這波 AI 行情的規模，南韓股市或許更具代表性。

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AI熱潮重塑全球股市版圖，台股韓股躍居前段班(圖：Shutterstock)

南韓 Kospi 指數 5 月大漲約 28.5%，是標普 500 指數同期 5.2% 漲幅的五倍以上。然而，根據 BTIG 數據，Kospi 成分股的平均報酬率卻是負 10.5%。


換言之，儘管平均而言多數南韓股票都在下跌，但整體指數卻大幅上漲。主要原因在於南韓市值最大的兩家公司——三星電子 (Samsung Electronics) 與 SK 海力士(SK Hynix)。

這兩家公司都是重要的半導體與電腦硬體製造商，隨著記憶體晶片需求激增，其獲利也大幅成長。三星電子最近公布單季營收達 133.9 兆韓元 (約 884 億美元)，較前一季成長 43%。

因此，兩家公司成為投資人布局 AI 題材的重要標的。今年以來，三星電子股價已上漲約 191%，SK 海力士更飆升約 263%。

隨著這兩家公司股價持續攀升，它們在南韓股市中的影響力也愈來愈大。

資深投資分析師 Wongmo Kang 表示，「三星電子與 SK 海力士合計市值已超過南韓股市總市值的一半。」

Kang 指出，南韓股市中的醫療保健及消費相關類股今年以來其實普遍下跌。但在半導體類股帶動下，Kospi 指數 2026 年以來漲幅已超過 100%。

另一項助力來自南韓活躍的散戶投資人。相較於美國散戶，南韓散戶對市場的影響力更大，也更願意承擔風險，例如偏好槓桿 ETF，或透過借貸資金進行交易。

Kang 表示，「FOMO(害怕錯過)」在南韓散戶之間相當普遍。隨著三星電子與 SK 海力士近月來持續飆漲，散戶也紛紛追逐這波漲勢。

追逐短時間內已翻倍甚至翻數倍的股票存在風險。但從三星與 SK 海力士的獲利表現來看，其基本面或許確實足以支撐目前股價。

南韓股票向來享有較低本益比，而南韓半導體股相較美國同業也不例外。Kang 指出，三星電子的預估本益比低於美光 (MU-US)，顯示南韓半導體股的基本面可能更具吸引力。

Kang 表示，「如果是迷因股 (meme stock)，我會認為風險極高，身為經驗豐富的投資人甚至不會多看一眼。但三星電子和 SK 海力士的獲利正在瘋狂成長。」

這樣的獲利成長也獲得華爾街關注。近期摩根大通 (JPMorgan) 與高盛 (Goldman Sachs) 均調高了 Kospi 指數目標價。

Kang 表示，「這是南韓股市的轉折點。」

台股也搭上 AI 浪潮

根據道瓊市場數據，南韓股市年初時仍是全球市值第 11 大市場，如今已躍升至第 5 名。但不只南韓受惠於 AI 熱潮。

過去六個月，台灣股市也從全球第 9 大市場升至第 6 大。台股加權指數今年以來已上漲 56.5%。

與南韓類似，台股市值最大的公司同樣是半導體製造商——台積電 (2330-TW)(TSM-US)。

台積電今年以來股價上漲超過 50%，另一方面，聯發科 (2454-TW) 身為台股第二大權值股，今年以來漲幅也接近 200%。

台灣是全球半導體產業的重要樞紐，擁有眾多晶片製造商，而許多公司股價都因 AI 熱潮而大幅上漲。

Acadian Asset Management 資深副總裁兼投資組合經理 Owen Lamont 談到 AI 投資熱潮時表示，「它正在改變整個世界，不只是美國，尤其是台灣與南韓。」

Lamont 也認同，相較於美股，新興市場股票目前仍顯得便宜。由於獲利暴增，部分亞洲半導體龍頭企業的預估本益比甚至不升反降。但他也提醒，網路泡沫時期曾出現類似情況：少數企業獲利大幅成長，最終整體市場卻仍然崩跌。

此外，他也注意到市場分化現象愈來愈明顯。少數股票大漲，其他股票卻表現疲弱。南韓市場中的三星電子與 SK 海力士相對於其他類股，就是典型例子。

Lamont 表示，「過去幾個月發生的許多事情，都讓我想起 1999 年。只要看到任何讓人聯想到 1999 年的現象，你就必須提高警覺。」


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費城半導體12965.651.06%
S&P 5007600.02+0.26%
道瓊指數51078.880.09%
集中市場加權指數45337.91+1.35%
台積電2355+0.00%
聯發科4555+5.68%
美光科技1020.25+5.07%
Sandisk Corporation1787+5.43%
台積電ADR435.63+4.11%
韓元/美元0.0007+0.00%

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