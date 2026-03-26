鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-27 06:10

美國總統川普週四 (26 日) 在白宮再度抨擊北約盟友，直指英國在美以對伊朗軍事行動中貢獻有限，甚至形容英國航空母艦與美國相比就「像玩具」，市場關注美英關係持續降溫。

川普譏諷英航空母艦「像玩具」轟北約「毫無作為」 (圖：shutterstock)

川普週四在白宮內閣會議上表示，他對英國拒絕在戰事初期允許美軍使用皇家空軍基地感到「非常失望」，更形容此舉「令人震驚」。

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他指出，美方原希望使用位於印度洋的英美共用基地迪亞哥加西亞 (Diego Garcia) 部署 B-2 轟炸機，但遭拒，導致美軍需從密蘇里州長途飛行支援行動。

他直言：「我們需要降落那架 B-2 時，他們卻說不能用，只能飛 17 小時回美國，而不是幾小時內完成任務，這完全說不過去，他們犯了大錯。」

儘管語氣強硬，川普仍稱英國首相施凱爾「是個很好的人」，但強調對方「不願協助美國」，讓他感到不滿。

隨著伊朗 21 日對迪亞哥加西亞發射彈道飛彈，英國政府隨後調整立場，允許美軍使用基地進行防禦性行動，鎖定伊朗飛彈設施，以減弱其在荷姆茲海峽對船隻的攻擊能力。該海峽為全球重要能源運輸通道，近期因衝突升溫而面臨壓力。

川普週四批評，北約在中東衝突中「毫無作為」，並點名英國兩艘航艦「伊麗莎白女王號」與「威爾斯親王號」，直言其戰力不如美國，根本是玩具。

川普表示：「三週前英國說『我們會派航空母艦』，雖然那些航艦並不是最好的，和我們相比根本是玩具，但他們說會在戰爭結束後才派。我當時回說：『太好了，非常感謝，不用麻煩了，我們不需要。』」

此外，川普也罕見暗示，美國未來對北約盟友的軍事承諾可能出現變化，稱「我們過去總是在，但現在我不確定了」。

儘管言辭強烈，川普仍確認英王訪美行程不受影響，預計將如期舉行國宴。英國國王與王后將於 4 月訪問華盛頓與紐約，紀念美國建國 250 週年。

英國回應

面對川普言詞砲轟，英國首相府回應，施凱爾已表明部分言論是對其施壓手段，政府將持續專注於英國國家利益。

針對川普聲稱曾要求英國提供兩艘航艦一事，施凱爾已否認相關說法，表示未曾接獲此類請求。施凱爾強調，不會允許英國基地用於對伊朗的攻擊行動，但包括位於查戈斯群島的迪戈加西亞基地仍可支援防禦性任務。

主責武裝部隊事務的英國國防副大臣卡恩斯 (Al Carns) 也為航艦戰力辯護，強調其具備完整打擊能力與優秀人員配置。

在伊朗從黎巴嫩向位於賽普勒斯的英國皇家空軍基地發射飛彈後，英國 10 日派遣防空驅逐艦「龍號」(HMS Dragon) 前往東地中海。

同時，英國官員也正在評估派遣皇家海軍艦艇或民用船隻，以協助重啟荷姆茲海峽的航道。該計畫可能透過部署無人掃雷設備，由母艦支援，確保商業航運安全。

自由民主黨黨魁戴維 (Ed Davey) 則批評川普言論已構成對英軍的羞辱，並呼籲取消英王訪美行程，顯示英國國內對美國立場分歧加劇。

施凱爾週四前往芬蘭出席「聯合遠征軍」(JEF) 領袖峰會時表示，西方正面臨來自中東與俄羅斯的雙重壓力，強調在關注伊朗局勢的同時，也不能忽視俄羅斯在歐洲的安全威脅。