比特幣可當頭期款！房利美首度接受加密貨幣房貸 美房市迎重大變革

鉅亨網編譯許家華 2026-03-27 08:20

在美國政府支持的房貸體系出現重要突破，房利美正式接受由 Better Home & Finance (BETR-US) 與 Coinbase (COIN-US) 合作推出的加密資產抵押房貸產品，成為首個納入主流房貸市場的相關方案。此舉意味著加密貨幣正式跨入美國主流房貸體系，為房地產與區塊鏈融合開啟新階段。

（圖：REUTERS/TPG）

根據產品設計，購屋者可將比特幣或美元穩定幣 (USD Coin) 等加密資產作為抵押品，用於支付房屋頭期款，而無需出售資產。房利美將像購買一般合規房貸一樣收購這類貸款，使其具備與傳統房貸相同的流動性與標準化優勢。

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Better 執行長 Vishal Garg 表示，這項產品建立了讓各類代幣化資產成為抵押品的基礎架構，未來不僅限於比特幣或穩定幣，甚至可延伸至 Apple 或 Amazon 等股票，乃至共同基金與債券資產，均可用於支持購屋融資需求。

該產品主要鎖定持有大量加密資產、但不願出售以避免課稅或錯失未來升值機會的族群。透過此機制，借款人可在保留資產的同時取得房貸資金，突破傳統頭期款的資金門檻。Coinbase 消費與商業產品負責人 Max Branzburg 指出，此類「代幣抵押房貸」有助於降低年輕世代購屋門檻，特別是在難以累積現金頭期款的情況下。

實際操作上，借款人需擁有 Coinbase 帳戶，並向 Better 申請兩筆貸款，包括一筆標準房貸與一筆以加密資產為抵押的第二貸款，後者用於支付前者的頭期款。兩筆貸款均由 Better 持有，借款人只需進行單一月付。加密資產在貸款期間將託管於 Coinbase Prime 帳戶，且不得交易，但只要借款人持續按時還款，即使加密資產價格下跌，貸款條件亦不會改變。

以一棟價值 50 萬美元的房屋為例，借款人可質押 25 萬美元的比特幣，並取得 10 萬美元貸款作為頭期款資金，相關加密資產在貸款結清後將全數返還。

不過，此模式的缺點在於借款人需同時承擔兩筆貸款利息，使整體成本提高。Garg 表示，Better 提供的利率低於多數競爭對手，且兩筆貸款條件一致，有助於降低整體負擔。此外，第二筆貸款不需支付私人房貸保險 (PMI)，亦減輕部分成本壓力。

市場上其他業者如 Milo 亦提供加密資產抵押貸款，但尚未符合房利美標準，且通常要求將全部加密資產作為抵押，成本也相對較高。分析認為，隨著房利美背書，加上其監管機構聯邦住房金融局近年對加密貨幣態度轉趨正面，未來將有更多類似產品進入市場。

房地產從業者 Tony Giordano 指出，未來 10 年整體房地產產業極可能全面導入區塊鏈技術，代幣化資產將在交易與融資中扮演關鍵角色。