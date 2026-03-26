鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-26 21:09

總統賴清德今 (26) 日晚間出席「台灣美國商會 2026 年謝年飯」。賴清德表示，台灣美國商會是推動台美經貿合作的重要橋梁，長期透過白皮書與政策建言，協助台灣持續優化投資環境，也讓世界看見台灣產業實力與潛力，他藉此機會向所有深耕台灣、信任台灣的台灣美國商會朋友，表達最誠摯的感謝。

賴清德：感謝美商優化台灣投資環境，台美經濟為史上最緊密時刻。(圖:翻攝網路直播)

賴清德致詞時以英文表示，今日台灣為全球科技供應鏈的重要節點，台灣的力量，不僅來自世界領先的半導體與 ICT 產業，也來自許多靈活又創新的中小微企業，這種大小企業共生的密集網絡與分工體系，讓台灣在面對全球性衝擊時，展現出靈活的彈性與應變能力。

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賴清德表示，台灣不再只是晶片或零組件的製造基地，基於民主價值所建立的信任感，已是全球經濟發展的「積極貢獻者」，也是全球供應鏈韌性的「共同建構者」，很高興看到台灣和美國持續發展全方位的戰略夥伴關係，尤其當前台美雙方的經濟關係，是歷史上最緊密的時刻。

賴清德也指出，台企對美投資持續擴大，雙方經貿關係不斷提升，美國已成為台灣最大的對外投資目的地，也是台灣最大的出口市場，台美今年 1 月順利完成第 6 屆「經濟繁榮夥伴對話」，簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並簽署「台美投資備忘錄」，確立雙向投資機制。

賴清德說，這些台美經貿關係的重要里程碑，也代表雙方的合作，正邁向更制度化、更穩定、也更可預測的方向，台美從貿易夥伴，進一步成為共同投資、共同創新、共同維繫經濟安全的重要夥伴。