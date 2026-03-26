賴清德：感謝美商優化台灣投資環境 台美經濟為史上最緊密時刻
鉅亨網記者黃皓宸 台北
總統賴清德今 (26) 日晚間出席「台灣美國商會 2026 年謝年飯」。賴清德表示，台灣美國商會是推動台美經貿合作的重要橋梁，長期透過白皮書與政策建言，協助台灣持續優化投資環境，也讓世界看見台灣產業實力與潛力，他藉此機會向所有深耕台灣、信任台灣的台灣美國商會朋友，表達最誠摯的感謝。
賴清德致詞時以英文表示，今日台灣為全球科技供應鏈的重要節點，台灣的力量，不僅來自世界領先的半導體與 ICT 產業，也來自許多靈活又創新的中小微企業，這種大小企業共生的密集網絡與分工體系，讓台灣在面對全球性衝擊時，展現出靈活的彈性與應變能力。
賴清德表示，台灣不再只是晶片或零組件的製造基地，基於民主價值所建立的信任感，已是全球經濟發展的「積極貢獻者」，也是全球供應鏈韌性的「共同建構者」，很高興看到台灣和美國持續發展全方位的戰略夥伴關係，尤其當前台美雙方的經濟關係，是歷史上最緊密的時刻。
賴清德強調，據美國商會今 (2026) 年 1 月發布的「商業景氣調查」顯示，高達 84％的受訪美商，去年在台灣的營運穩定獲益，有 92％的受訪企業，將維持或擴大對台灣的投資，從英特格 (ENTG-US) 高雄新廠、美光 (MU-US) 台中四廠、超微 (AMD-US) 的南台灣研發據點，到 Google(GOOG-US) 的 AI 基礎建設研發中心，以及輝達 (NVDA-US) 宣布在台灣設立海外總部，都印證美國科技大廠對台灣的重視與信心。
賴清德也指出，台企對美投資持續擴大，雙方經貿關係不斷提升，美國已成為台灣最大的對外投資目的地，也是台灣最大的出口市場，台美今年 1 月順利完成第 6 屆「經濟繁榮夥伴對話」，簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，並簽署「台美投資備忘錄」，確立雙向投資機制。
賴清德說，這些台美經貿關係的重要里程碑，也代表雙方的合作，正邁向更制度化、更穩定、也更可預測的方向，台美從貿易夥伴，進一步成為共同投資、共同創新、共同維繫經濟安全的重要夥伴。
賴清德強調，台灣要在國際上持續扮演關鍵的角色，自身必須擁有厚實的基礎。去年台灣的經濟成長率達 8.68%，展現出強大的產業實力，為了延續這股動能，新的一年政府會持續優化投資環境、推動「AI 新十大建設」，並提升國防與全社會韌性，希望為產業扎下最穩固的根基。
賴清德形容，台灣就像一棵大樹，要茁壯挺立、不斷向天際線伸展，就要仰賴深扎於土地中強壯而健康的樹根，政府團隊會致力讓這片土地更加肥沃，把產業根基扎得更深、更廣，感謝台灣美國商會，以及所有和台灣並肩前行的企業朋友，一起迎向台美經貿合作的黃金年代。
- 擺脫短線雜訊 建立核心交易邏輯
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 賴清德：台灣半導體已融入美國主導「非紅供應鏈」 確保來全球競爭優勢
- 賴清德：台股市值已躍居全球第7 打造台灣成為「亞洲那斯達克」
- 賴清德：去年對美出口成長78%、對中投資降至新低 民主力量強化經濟韌性
- 這檔「能源股」預估本益比超過輝達 資金轉向訊號明顯
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇