鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-27 11:01

經濟部今（27）日正式公告「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，宣布離岸風電 3-3 選商將於 115 年 4 月 1 日正式起跑，收件期至 9 月 30 日止，預計年底前揭曉選商結果，規劃於 2030 至 2031 年完工併網，總分配容量達 3.6GW 。為降低開發風險並協助融資，政府首次新增 2.29 元保底收購價格，針對提前完工併網或與在地產業連結緊密的業者，至多給予 5 年延長售電獎勵 。 選商機制首度將 ESG 規劃納入評分，佔比達 15%。

為增加開發誘因，本次新增「延長售電期間獎勵機制」，針對提前完工併網或與在地產業連結緊密的業者，至多給予 5 年延長售電獎勵 。在電力收購方面，除既有的企業購售合約（CPPA）外，新增的 2.29 元保底收購價格將成為開發商取得銀行融資的重要支柱 。此外，為有效利用海域空間，獲選廠商最高可申請擴充原獲配容量之 50%。

‌



根據最新公告的作業要點，離岸風電 3-3 選商機制採取「擇優選出」原則，履約能力審查包含開發實績（35%）、財務能力（30%）及專案執行能力（35%），總分須達 70 分以上方具備資格 。值得關注的是，專案執行能力中新增了 ESG 規劃（15%）與能源韌性（5%）項目 。在 ESG 規劃中，在地產業及經濟效益佔 10%，申請人若承諾投資金額達新台幣 300 億元可得滿分；環境友善永續（3%）則鼓勵使用可回收葉片與友善環境工法；企業社會責任則佔 2%。