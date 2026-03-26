鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-26 18:52

經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）於 115 年 3 月 26 日震撼發布《前瞻基礎建設計畫—地熱探勘成果彙編》，首度完整揭開台灣地下「熱能金礦」的神秘面紗。報告指出，台北大屯山、宜蘭清水 - 土場、花蓮瑞穗、台東霧鹿 - 延平及知本 - 金崙等五大高潛力區，即囊括全台約 80% 的地熱蘊藏量，證實台灣具備發展深層地熱的強大技術實力。地礦中心強調，地熱具備不受天候影響、24 小時穩定供電的「基載」特性，是台灣達成能源轉型的秘密武器。

地礦中心配合台灣國際地熱論壇（TIGC 2026），正式公開耗時 5 年的全台地熱潛能盤點。地熱能因具備穩定供電特性，被視為邁向 2050 淨零排放的關鍵路徑。自 110 年至 114 年前瞻計畫投入以來，政府針對大屯火山群、宜蘭、花蓮、台東、南投、苗栗、台南及高雄等全台十大地熱潛能區，完成系統化的地質調查與地球物理分析。

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本次盤點最受矚目的是北宜花東五大熱區，其地熱蘊藏量占全台 8 成。地礦中心在多處重點場域完成高解析探查，除了台北馬槽 245℃的高溫驚艷業界外，花蓮瑞穗測得 184℃、台東初來 174℃及台東延平 150℃。更在台東霧鹿場址成功取得超過 2000 公尺的連續岩芯資料，不僅驗證台灣在高溫、硬岩等嚴苛地質條件下的鑽探實力，更為後續商業化開發提供了實體的科學證據。

為加速產業開發，彙編中深入探討了傳統地熱系統（CGS）、增強型地熱系統（EGS）及先進地熱系統（AGS）等開發路徑。地礦中心提出「政府示範引導、民間接續投入」的模式，並詳述從潛能調查、鑽探驗證、可行性評估到發電運轉的關鍵步驟，協助投資者精準掌握地熱產業鏈全貌。