賴清德：台股市值已躍居全球第7 打造台灣成為「亞洲那斯達克」

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-24 13:58

總統賴清德今 (24) 日出席媒體舉辦的「2026 台灣資本市場論壇」時表示，面對國際局勢快速變動，台灣在全球 AI 與半導體供應鏈中已扮演舉足輕重角色，強大產業發展更需有強大金融支持，資本市場是支持台灣產業成長與創新的重要力量，近年台股市值屢創新高，今 (2026) 年初已躍居全球第 7 名，讓資本市場繼續成為創新最強的發動機，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。

總統賴清德:台股市值已躍居全球第7，打造台灣成為「亞洲那斯達克」。(圖:總統府提供)

賴清德指出，此次論壇主題為「從歐盟 CMU 到台灣金融轉型：資本市場的戰略角色」，目前歐洲為台灣第三大貿易夥伴，也是台灣最大外資來源，台灣過去 4 年對歐洲的投資超過過去 40 年所累積的投資金額，期盼接下來歐洲能支持與台灣簽訂投資保障協定、避免雙重課稅以及雙邊經貿協定，持續深化經貿夥伴關係，透過論壇讓政府與民間匯聚更多智慧，為台灣資本市場找到新的發展方向。

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賴清德提到，資本市場是支持台灣產業成長與創新的重要力量，近年台股市值屢創新高，在今年初已躍居全球第 7，目前國內上市上櫃公司累計 1,947 家，上周五 (20 日) 市值達到 118.22 兆元。過去十年來，上市櫃公司透過資本市場發行股票籌措資金更達到 1.73 兆元，這些成果顯示台灣的資本市場不僅具備深度，更已經成為產業發展的重要引擎。

賴清德也強調，我們看見當前全球金融體系正處於轉型關鍵，面對產業結構與全球供應鏈的重組，資本市場必須成為推動創新、支持台灣長遠發展的戰略後盾，現在政府正積極推動各項政策，促進台灣經濟發展，也要加強三項重點工作：

第一，積極打造「亞洲創新籌資平台計畫」，讓創新企業能在台灣成長茁壯

台灣在半導體、資訊科技與人工智慧等領域已經形成具有高度競爭力的產業生態系，接下來要透過更多資金的挹注，帶動企業營運與創新。去年 10 月金管會啟動「亞洲創新籌資平台計畫」，透過「聚焦重點產業」、「法規鬆綁」以及「強化推動策略」三大重點，提供從早期育成到成熟企業的籌資方案。

第二，持續金融開放，並加強與國際的接軌

自從 2024 年 6 月政府推動「亞洲資產管理中心」計畫以來，整體金融業的資產管理規模已經增加超過 5.7 兆元，台灣金融實力與活力正在不斷提升，亞資中心高雄專區去年 7 月正式營運後，已吸引 51 家金融機構進駐高雄，去年第 2 季開放主動型 ETF 新商品後，資產管理規模已經超過 2,400 億元，為投資人帶來更多元的選擇，另已有 8 家大型國際資產管理機構，決定來台設立區域中心，顯示出國際機構對台灣發展資產管理中心的信心。

第三，投資未來，確保下一個世代的競爭優勢

他上任後積極推動「五大信賴產業」，政府也啟動「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」等多重引擎，希望為台灣打造護國群山。另為了加速中小企業、傳產、服務業的包容成長，政府將持續推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助產業強化經營體質、推動轉型升級。