鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-26 17:31

總統賴清德今 (26) 日出席「鍍晶的心臟 - AI 台灣國家隊論壇暨紀錄片首映典禮」時指出，台灣的高科技產業，讓國家在未來 AI 時代成為世界的心臟，未來在全球供應鏈上可以持續發揮，確保台灣的競爭優勢，台灣半導體也正逐步融入美國主導的「非紅供應鏈」，以制度性方式確保在全球中的競爭優勢。

賴清德致詞時表示，台灣面積僅 3 萬 6 千平方公里，天然資源有限、人口約 2,300 萬，然經數 10 年產官學研協力與全民努力，經濟體規模已居全球第 22 名，股市市值第 7 名，人均所得亦突破 4 萬美元，這樣的成就來自強大的高科技產業基礎，包括半導體、資通訊、電子零組件及眾多隱形冠軍。

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特別在半導體領域，IC 設計市佔全球第 3，晶圓製造與封裝測試均為全球第 1，且技術領先各國，今年產值預估達 7.7 兆元台幣，顯示台灣在全球人工智慧時代中具備關鍵地位。

賴清德表示，他的使命是讓台灣成為不可取代，並延續下一世代的競爭優勢，政府提出「AI 新十大建設」，預計於 2040 年前培養 50 萬名 AI 應用人才，並打造國家級算力中心、布建資料中心，促進 AI 發展的區域均衡，同時也推動矽光子 (CPO)、量子運算與機器人等關鍵技術，打造完善的創新創業生態系，協助 100 萬家中小微企業數位轉型，讓台灣成為「人工智慧之島」。

賴清德也提到，政府積極吸引國際投資，透過投資抵減與優化投資環境，並推動「晶創計畫」，不論本國或外商投資皆給予獎勵，目前已見晶圓大廠，以及 NVIDIA、AMD 等 AI 企業落腳臺灣，Amazon、Google、Meta、微軟等也持續深化與台灣的合作。

賴清德指出，台灣也積極與友盟國家深化科技合作，近期已完成「台美 21 世紀貿易倡議」談判，並於今年 1 月舉行第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，台灣逐步融入美國主導的「非紅供應鏈」，以制度性方式確保在全球供應鏈中的競爭優勢，台灣亦與法國簽署「產業創新研發合作備忘錄」，並與英國、日本簽訂數位貿易協定，持續強化國際連結。