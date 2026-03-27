鉅亨網編譯段智恆 2026-03-27 09:30

美國正加速向中東部署兵力，並研擬多種軍事選項，使外界對美伊衝突可能升級的疑慮升溫。根據外媒報導，美軍計畫增派約 3,000 名來自第 82 空降師的部隊，並部署兩支海軍陸戰隊遠征單位，以支援對伊朗的潛在軍事行動。

美軍增兵中東背後：三種攻擊方案的風險與盤算(圖：REUTERS/TPG)

儘管白宮表示，相關部署將由國防部統一對外說明，並強調總統川普握有「所有軍事選項」，但軍事專家普遍認為，這次兵力規模較為有限，更可能用於短期、精準行動，而非長期地面戰爭。

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兵力部署有限 專家：偏向短期精準打擊

退役美軍中校戴維斯 (Daniel Davis) 指出，目前可用於地面行動的兵力約在 4,000 至 5,000 人之間，這樣的規模足以執行短期占領或突襲任務，但難以支撐大規模或長期戰事。他表示，第 82 空降師屬於快速反應部隊，主要用於搶占戰術目標，通常是為後續更大規模行動鋪路。

國際戰略研究所 (IISS) 專家史都華 (Ruben Stewart) 亦指出，此次部署缺乏重裝甲部隊、後勤支援與指揮體系，顯示美方並未為長期地面戰爭做準備。整體而言，這是一支能快速行動、但無法長時間深入作戰的部隊。

分析人士認為，這樣的兵力配置更可能作為外交施壓工具，藉由展示軍事選項，提高與伊朗談判的籌碼。

三大攻擊方案浮現 島嶼與核設施成焦點

在目前討論的軍事選項中，專家提出三種可能行動方向。首先是奪取位於荷姆茲海峽附近的蓋什姆島 (Qeshm Island)。該島為波斯灣最大島嶼，據稱部署反艦飛彈、水雷與無人機等軍事設施，具高度戰略價值。

第二個選項是攻占哈格島 (Kharg Island)，該島為伊朗石油出口核心據點，約九成原油經此轉運，具有關鍵經濟意義。分析認為，若成功控制該島，將對伊朗能源出口造成重大打擊，但此舉也可能引發更高程度的衝突升級。

第三個可能行動為突襲伊朗核設施，奪取高濃縮核材料。專家指出，該方案技術難度高，需更大規模兵力與長期部署，因此在現階段較不具可行性。

美國前第五艦隊司令多尼根 (Kevin Donegan) 表示，這些行動的核心目標在於削弱伊朗利用相關島嶼威脅航運的能力，確保荷姆茲海峽航道安全。

衝突升溫與外交角力並行 中東局勢高度不確定

隨著美軍部署升級，伊朗亦提高警戒。伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 表示，情報顯示敵對勢力可能試圖占領伊朗島嶼，並警告若遭攻擊，將對區域國家的關鍵基礎設施進行報復。

另一方面，美國表示與伊朗之間的接觸具「建設性」，但伊朗則多次否認雙方存在直接談判。分析指出，雙方在外交層面仍存在嚴重互信缺口。

專家認為，當前兵力部署與軍事準備，更多是作為「強制性施壓」手段，試圖在談判破局時保留軍事選項，同時向伊朗釋出強硬訊號。