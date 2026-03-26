川普AI兼加密沙皇卸任但不離場 David Sacks轉任科技顧問

鉅亨網編譯許家華 2026-03-27 06:23

「加密沙皇」David Sacks 週四 (26 日) 表示，已結束其在川普政府中擔任人工智慧與加密貨幣政策負責人的職務，並將轉任總統科技顧問角色，結束為期 130 天的「特別政府雇員」任期。

（圖：Shutterstock)

Sacks 接受外媒訪問時指出，他已完成規定期限的公職服務，未來將以總統科學與技術顧問委員會 (PCAST) 共同主席身分持續參與政策制定，並將關注範圍從 AI 與加密貨幣擴展至更廣泛的科技議題。他表示：「未來我將不僅針對 AI 提出建議，也會涵蓋更廣泛的技術領域。」

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PCAST 為美國聯邦層級顧問機構，由產業界與學術界專家組成，負責向總統提供基於證據的科技、科研與創新政策建議，在政府科技決策中具有重要影響力。

川普周三宣布 PCAST 由 Sacks 與前白宮科技政策顧問 Michael Kratsios 共同擔任主席，首批成員名單共計 13 名，涵蓋多位科技產業關鍵人物，包括 Google 共同創辦人 Sergey Brin、甲骨文董事長 Larry Ellison、輝達執行長黃仁勳、AMD 執行長蘇姿丰，以及 Meta 執行長 Mark Zuckerberg 等。

其他還包括 a16z 共同創辦人 Marc Andreessen、Dell 創辦人暨執行長 Michael Dell、甲骨文執行長 Safra Catz、核融合公司 Oklo 共同創辦人 Jacob DeWitte、Coinbase 共同創辦人 Fred Ehrsam、The Production Board 創辦人 David Friedberg、量子計算科學家 John Martinis，以及核融合公司 Commonwealth Fusion Systems 執行長 Bob Mumgaard。

自川普第二任期展開以來，Sacks 一直是白宮科技政策核心人物之一，並與總統保持密切互動。他長期活躍於矽谷創投圈，現為 Craft Ventures 合夥人，該公司由他於 2017 年共同創立。

儘管卸下原職，Sacks 表示仍將持續推動川普政府上週公布的 AI 政策框架，並協助相關技術戰略落地。他先前曾指出，政府目標之一是簡化企業許可流程與電力供應機制，以加速資料中心與基礎設施建設，同時避免推升民生電價。