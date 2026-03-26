鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-26 17:00

近日，美國空軍生命週期管理中心推進系統局 (AFLCMC) 發佈公告確認啟動一項總額上限達 160 億美元的「先進推進系統採購合約」(APAC）)，專用於下一代航空發動機及相關推進技術的研發、原型驗證、量產部署與全生命週期保障。

該合約是美軍近年來在航空動力領域規模最大的單一採購框架，採用長期、靈活的開放式合約機制，旨在突破未來空中作戰體系的核心動力瓶頸。

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美軍此次採購並非對現有戰機發動機的升級，而是聚焦第六代戰機配套的自適應變循環引擎，同時涵蓋協作作戰飛機無人僚機動力系統、現役戰機動力延壽優化等多個方向。

核心技術路線高度聚焦下一代自適應推進專案成果轉換。自適應變循環引擎作為全球航空動力的顛覆性技術，透過內建「第三股氣流」設計，可在飛行中毫秒切換工作模式：高速機動或超音速突防時關閉第三涵道以全力提升推力；長途巡航時打開第三涵道，大幅降低油耗、提升航程與滯空時間。

根據奇異、普惠公司公開測試數據及美國航空航太產業權威報告，自適應變循環發動機相較美軍 F-135 等主流航發，可實現推力提升 10% 以上、燃油效率提升 25% 至 30%、作戰半徑增加約 30%，同時優化戰機熱管理能力，適配未來機載定向能武器與先進航電系統的先進驅動電力需求、未來機位與先進能動能武器與先進動力系統的高功率。

美軍此次投入巨額資金，背後有兩層關鍵戰略考量。首先，加速第六代戰機研發，搶佔未來制空權先機。目前全球航空裝備已進入五代機批量列裝、六代機競速研發的關鍵階段，美國空軍「下一代空中主宰」計畫已進入實質研發，而配套動力系統成為最大瓶頸。先前自適應引擎過渡計畫已完成技術驗證，但量產進度落後整機研發。

這項合約旨在打通從技術研發到批量量產的最後一環，確保航發與六代機整機進度同步，目標在 2030 年前完成關鍵技術定型，支撐六代機如期首飛，維持美軍在全球空中作戰領域的世代領先。

其次，重建航發供應鏈，擺脫對單一廠商的依賴。長久以來，美軍軍用航發市場由普惠、奇異兩大巨頭壟斷，導致供應鏈單一、研發成本高、迭代效率低。

此次 APAC 合約採用多廠商競爭機制，打破傳統單一承包商模式，既鼓勵重量級企業技術攻堅，也向中小創新廠商開放准入，以強化供應鏈韌性，推動技術降本與迭代加速，適應未來大批量列裝需求。

這項合約對全球航空動力與軍事格局將產生深遠影響。首先，自適應變循環發動機集材料科學、精密製造、氣動設計與智慧控制於一體，研發投入大、技術壁壘極高，美軍此次投入將進一步拉高全球軍用航發研發門檻，加劇航空動力領域的國際競爭。

此外，下一代引擎的落地將重塑未來空戰規則，使得第六代戰機實現「超音速巡航 + 超長滯空 + 超強機動」的全能性能，對全球防空體系與空中作戰概念構成全新挑戰。

軍用航發技術歷來帶動民用航空動力技術溢出，此次研發的高效節能與智慧控制等核心技術，未來可望逐步轉化至民用航空領域，影響全球民用引擎的技術路線與市場競爭格局。