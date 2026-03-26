鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-26 16:00

近期，中東局勢持續緊張，金融市場正密切關注美國總統川普在戰爭政策上的潛在轉向，投資人試圖捕捉川普決策的「痛苦點」，而他在社群媒體上的發言已成為左右石油市場波動的關鍵因素。

截至台灣時間周四 (26 日) 下午 3 時 57 分，國際油價加大漲勢，布蘭特原油期貨價格漲 2.46% 至每桶 99.65 美元，一度漲高至 100.08 美元。

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《金融時報》報導，自美伊戰爭升級以來，川普常在周末石油市場休市時加大對伊朗的威脅力道，但在油價攀升時釋放和平訊號，這種操作模式被視為川普政府在期中大選前抑制汽油通膨的政治策略。此模式凸顯油市對白宮決策的影響力。

Onyx Capital Group 分析師 Jorge Montepeque 說：「川普非常忌憚高油價，汽油價格超過每加侖 4 美元將是政治殺手，但他又必須維護強硬形象，不願被視為失敗者。」

一位資深能源交易員觀察到，每當美國油價逼近每桶 95 至 100 美元時，政府便會透過口頭干預釋放緩和訊號，這種策略目前有效抑制油價失控，但若實體供應出現短缺，市場恐將面臨報復性反彈。儘管部分交易員認為，基於當前戰損規模油價理應更高，但鮮有人敢與川普透過社群平台主導的「壓價輿論」對賭。

白宮發言人 Taylor Rogers 則駁斥上述說法不實，強調川普專注於消除伊朗威脅，但自上周以來，美國政府一方面威脅動用戰略石油儲備、向中東部署精銳部隊且揚言摧毀伊朗基礎設施，另一方面又暗示和平談判進展順利，這種自相矛盾的資訊將川普的「不可預測性」推向新高。

紐約 Jones Trading 首席市場策略師 Michael O"Rourke 表示，市場已進入「虛構領域」。這種混亂直接導緻美國借貸成本飆升，10 年期美債殖利率本月飆漲約 0.4 個百分點，逼近 4.5% 的關鍵心理水位，創近 12 個月新高，迫使市場押注 Fedr 今年降息恐無望。

為量化這種風險，德意志銀行策略師 Maximilian Uleer 開發了一個「壓力指數」 (Stress Index)，結合川普支持率、通膨預期、股市表現及美債殖利率等指標，目前該指數已接近川普重返白宮以來的峰值，預示著政策調整窗口臨近。

東方匯理投資研究所所長 Monica Defend 指出，川普政府對美債殖利率極為敏感，一旦 10 年期美債殖利率觸及 4.5%，往往就是政策轉向的訊號。面對極度不確定的市場環境，許多投資人選擇按兵不動。

一位北美避險基金投資長說：「我們無法做空石油，因價格恐瞬間飆升至每桶 150 美元，但戰爭也可能在 5 分鐘內結束。在川普下一條 Truth Social 貼文發布前，市場只能屏息以待。」