中東戰火衝擊供應鏈 8成港口進入危急狀態 全球貿易進入高成本時代

鉅亨網新聞中心 2026-03-26 13:40

中東戰事衝擊持續擴大，全球航運與港口體系正面臨前所未有壓力。根據市場分析與多方數據顯示，美國與以色列對伊朗的軍事衝突已對全球貿易造成重大干擾，港口壅塞、航線中斷與成本飆升，使國際物流陷入高度不確定狀態。

（圖：Shutterstock)

市場分析師 Lori Ann LaRocco 指出，目前全球 454 個港口中，超過 80% 被列為處於危急狀態，其中約 60% 至 70% 嚴重擁堵，另有 45% 至 59% 處於高度壅塞。這種大規模壓力反映出供應鏈已進入全面緊繃階段。

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航運數據分析機構 Xeneta 指出，此次混亂主要來自三波貨物流中斷效應。第一波為戰爭爆發時已在波斯灣及周邊海域航行的船隻，第二波為衝突暫停前自亞洲啟程的貨運，第三波則為目前正在預訂與安排中的新貨運訂單，三者交錯導致物流體系難以消化。

航線中斷情況同樣嚴峻，目前已有 5 條主要航線暫停運輸，涉及總計 44507 個標準貨櫃 (TEU)。其中，遠東至中東航線共有 4 艘船停擺，運力達 29225 個標準箱，歐洲至中東則有 1 艘船受影響，運力 15282 個標準箱。

在轉運壓力方面，印度成為主要承接地，但額外湧入的貨櫃量使當地港口不堪負荷。數據顯示，印度蒙德拉港準點率由 44% 大幅下滑至 31%，超過三分之一船舶延誤逾一週；那瓦謝瓦港準點率則降至 33%，明顯低於過去約 50% 的水準。

物流效率惡化亦反映在貨櫃週轉速度。根據 TradeView 數據，3 月 19 日共有 230 個貨櫃計畫出港，但實際耗時 4 天才完成；相比之下，在 2 月 25 日戰事爆發前，1668 個貨櫃平均需 7.62 天出港，顯示整體運作已出現結構性瓶頸。

為因應壅塞與延誤，航運公司紛紛採取調整策略，包括暫停部分航線、改道其他路徑及調升運費。由於繞行航線增加航程，燃料消耗同步上升，而能源價格本就處於高檔，進一步推升運輸成本。此外，業者亦採用慢速航行以節省燃料，但此舉反而延長運輸時間，使交期更加不確定。

在成本與時效壓力下，全球貨主被迫重新評估供應鏈策略，在「速度較快但成本更高」與「成本較低但時間更長」之間做出取捨，供應鏈彈性面臨嚴峻考驗。

分析指出，這場戰爭對全球貿易的衝擊仍處初期階段，即便局勢迅速緩解，恢復至所謂「新常態」仍需數月甚至數年時間。由於原材料與能源供應高度依賴海運，延誤效應已逐步傳導至製造業。

事實上，石油衍生產品廣泛應用於超過 6000 種日常商品，從家庭用品到服裝皆受影響。戰爭爆發時啟程的原油、液化天然氣及其他關鍵物資，目前才陸續抵達終端市場，顯示供應鏈滯後效應正在擴散。