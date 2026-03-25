鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-26 06:04

美股週三 (25 日) 全面走高，市場持續關注美國與伊朗可能展開談判的進展，風險情緒回溫，同時油價跌破每桶 100 美元關卡。10 年期公債殖利率下滑至 4.32%。

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美國已透過中間管道向伊朗提出「15 點和平方案」，試圖為中東衝突降溫。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 週三強調，談判仍在進行，並未破局，同時警告若伊朗未接受協議，川普已準備好「釋放地獄戰火」(unleash hell)。

伊朗外長阿拉奇則公開回應，伊朗最高當局目前正審查美方提出的和平方案，但否認伊朗與美國存在過任何形式的談判。

同時，伊朗國營媒體 Press TV 引述伊朗高層報導，伊朗對停火有五大條件，包括要求美國與以色列保證不再發動攻擊、提供戰爭賠償，以及承認其對荷姆茲海峽的控制權。

隨著潛在和平方案浮現，國際價格出現回落。西德州原油跌至約每桶 90 美元，布蘭特原油跌破 97 美元，黃金期貨反彈約 3%，市場預期若能源價格降溫且未推升通膨，將有利於各國央行轉向寬鬆政策。

美股週三 (25 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 305.43 點，或 0.66%，報 46,429.49 點。

那斯達克指數上漲 167.93 點，或 0.77%，報 21,929.83 點。

S&P 500 指數上漲 35.53 點，或 0.54%，報 6,591.90 點。

費城半導體指數上漲 95.04 點，或 1.21%，報 7,967.74 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 48.35 點，或 0.34%，報 14,186.98 點。

標普 11 大板塊多數收紅，由原物料領漲近 2%，非必需消費、醫療與工業同步走強，市場風險偏好回溫。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 上漲 0.33%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.17%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.16%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.31%；日月光 ADR (ASX-US) 強漲 4.04%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 週三噴高 7.08% 至每股 47.18 美元，AMD (AMD-US) 飛漲 7.26% 至每股 220.27 美元。

日媒報導，兩家公司已通知客戶，將分別自 3 月與 4 月起調漲 CPU 價格。近期 CPU 供應吃緊，伺服器與 PC 用晶片交期已從原本約一至兩週，大幅拉長至八至十二週。

Arm (ARM-US) 單日勁揚 16.38%，報每股 157.07 美元，Arm 24 日宣布進軍晶片市場，推出首款資料中心 CPU「Arm AGI CPU」，主打代理式 AI 基礎架構，並採用台積電 3 奈米製程打造。

Meta (META-US) 收在 594.89 美元，小幅上漲 0.33%；Alphabet (GOOG-US) 收在 289.59 美元，上漲 0.13%。

Alphabet 旗下業務 YouTube 與 Meta 在社群媒體成癮訴訟中遭判負有責任，美國陪審團在針對社群媒體公司的訴訟中判決原告勝訴，認定 Meta 與 YouTube 需負擔 300 萬美元賠償。

華爾街分析

Brown Brothers Harriman 策略師 Elias Haddad 點評，儘管戰略不確定性仍在，市場已開始布局衝突可能降溫的情境。他認為，伊朗對美國降溫策略的回應，將決定市場是否已度過最恐慌時刻。

Jonestrading 策略師 Michael O"Rourke 表示，市場目前偏向解讀利多訊號，帶動油價回落並支撐股市表現。不過他也指出，儘管預期美國不會進一步升高局勢，但若中東衝突在短期內迅速落幕，仍會令人感到意外。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示，儘管地緣政治仍主導市場，但更值得關注的是股市展現的韌性。他指出，目前尚未出現明顯回檔，顯示散戶仍在逢低布局，若局勢降溫，機構資金可能迅速回補，帶動強勁反彈。

聯準會政策走向已成為市場不安的重要來源之一。美銀經濟學家 Aditya Bhave 稱，若地緣衝突快速降溫，油價有機會明顯回落，進而讓聯準會重回偏寬鬆的政策立場。

不過，Bhave 也警告，若衝擊呈現持續但溫和的狀態，聯準會反而可能轉趨鷹派，因對通膨的顧慮將進一步升高。