鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-10 08:37

光通訊股聯鈞 (3450-TW) 近期公布 4 月營收為 8.78 億元，創去 (2025) 年 4 月以來新高，月增 20.62%、年增 45.5%，營收年月雙增，加上近期 AI 雲端運算大廠美國雲端運算大廠甲骨文 (ORCL-US) 大型 AI 建置持續增加，外資連 2 日買超 9,369 張，激勵聯鈞周漲 35.76%，股價不僅衝上 400 元大關，周五 (8 日) 還一度觸及新天價 414.5 元。

聯鈞受惠於甲骨文 AOC(自有光學元件) 的主力供應商，在產品線布局上，聯鈞同時卡位多項 AI 關鍵元件：除了具備高速光纖模組設計與製程能力，旗下子公司源傑科技也切入 AOC 市場，成功打入美系雲端客戶。

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此外，聯鈞在矽光子與 CPO(共封裝光學) 兩大未來關鍵技術上的持續布局，矽光除了是光通訊元件整合到矽晶片上的新傳輸技術，不僅傳輸速度快，還能降低體積與耗能，被視為 AI 時代的資料傳輸主幹，CPO 更進一步把光學模組直接和處理器封裝在一起，避免傳輸過程中的耗損與干擾，能大幅提升 AI 伺服器效率。

外資報告也指出，包括美國多家光學大廠正透過長約供應協議，並新增晶圓廠投資積極擴產，但在需求成長速度仍快於供給量，需在客戶間進行產能分配，進一步凸顯關鍵光通訊元件市場供應持續需求加增，台廠光通訊股有望持續受惠。

聯鈞主要營業專案涵蓋光資訊、光通訊產品及功率半導體封裝測試，屬 AI 伺服器與高速光通訊供應鏈關鍵一環，在 AI 資料中心、雲端與新世代通訊需求帶動下，聯鈞已切入 800G 與 CPO 相關應用，有機會受惠長線成長趨勢。