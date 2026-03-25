伊朗嗆美：別把失敗粉飾成協議 你們「自己跟自己談」
鉅亨網編譯羅昀玫
《美聯社》報導，伊朗軍方對美國推動停火的努力表達強烈不滿，甚至公開嘲諷美方動作是「自說自話」，顯示雙方立場仍高度對立。
報導指出，伊朗一名軍方發言人直言，美國所謂的停火談判「形同自說自話」，質疑其真實性與誠意。
伊朗中校佐爾法加里 (Ebrahim Zolfaghari) 在週三國家電視台播出的預錄影片中更批評，美國的戰略實力已從過去的優勢轉為「戰略失敗」。
他進一步表示，那個自詡為全球超級強國的國家 (美國)，如果能擺脫困境，早就脫身了，別把失敗粉飾成協議，你們空口承諾的時代已經結束了。
他還反問：「你們內部的矛盾是否已經嚴重到需要和自己談判的地步？」
他強調，伊朗立場自始至終未曾改變，雙方價值與立場差異過大，「現在不可能，未來也不可能」達成協議。
值得注意的是，在該發言前不久，川普政府才透過巴基斯坦向伊朗遞交一份包含 15 項條件的停火計畫，顯示美方仍試圖透過外交管道推動降溫，但伊朗方面態度依舊強硬。
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