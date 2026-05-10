先進光首季仍陷虧損 1-4月營收14.81億元年增5.93%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-10 08:49

擬在 2026 年積極籌資並擴大資本支出的光學元件廠先進光 (3362-TW) 首季陷虧損，並公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收爲 3.73 億元，月減 10.41%，年減 3.89%，累計 1-4 月營收 14.81 億元，年增 5.93%。同時，先進光並爲子公司科雅光電的未來上市櫃掛牌案規劃，預計將釋出科雅光電 10% 股權。

先進光董事長高維亞。(鉅亨網記者張欽發攝)

科雅光電目前爲先進光 100% 持股的子公司，主要專注於生物辨識與觸控、光學感測技術。

‌



先進光電 2025 年營運由盈轉虧 ，全年稅後虧損 1.54 億元，每股虧損 1.08 元，營運陷於近 5 年來的谷底，將不配發股利，而先進光在 2026 年首季營運狀況仍陷虧損，首季營收 11.08 億元，稅後虧損 7121 萬元，每股虧損 0.5 元。今年將擴大資本支出，並向金管會送件辦理發行 5000 張的現金增資股籌資案已申報生效，預計將籌資 4.2 億元，

先進光預計發行 5000 張的現金增資股，由原股東依持股比例認購，暫訂以溢價 84 元發行，主辦券商是中國信託證券。在元件產品高度集中筆電鏡頭、生物辨識、觸控應用的光學元件廠先進光，相對 2026 年營運在產品多元化發展之下，有樂觀的看法。另一籌資案則爲由土地銀行統籌主辦先進光電 49.3 億元聯貸案並己完成簽約。

就先進光的營收結構來看，先進光目前營收以筆電鏡頭為主，占比約 70%-80%，車用產品約 10%，IoT 相關應用則約 5-10% 同時，對 2026 年的新產品開發上，先進光除筆電鏡頭、生物辨識、觸控應用產品之外，預估車載產品在環艙鏡頭、環境偵測產品之外，包括 DMS(疲勞偵測) 產品等推升之下，預計由 10% 向上增加。