鉅亨網編譯許家華 2026-03-26 08:20

英國電動垂直起降飛行器 (eVTOL) 製造商 Vertical Aerospace (EVTL-US)周二公布 2025 年全年虧損低於市場預期，但投資人更關注其未來資金需求，導致當日股價震盪收跌 18.2%，翌 (25) 日續挫 8%，遠多於同期大盤跌勢。該股今年迄今已累計跌幅約 54%。

Vertical Aerospace 表示，2025 年營運虧損為 1.27 億美元，優於 FactSet 調查分析師預估的 1.47 億美元，且全年尚未產生任何營收。eVTOL 飛行器因噪音較低且操作相對簡便，被視為未來城市空中計程車市場的關鍵技術，但該公司目前仍處於商業化前的飛機認證階段。

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同業競爭方面，Vertical Aerospace 在市場知名度上仍落後於 Joby Aviation (JOBY-US)、Archer Aviation (ACHR-US) 與 Beta Technologies 等競爭對手，這些公司正積極布局所謂的「低空經濟」。

財務面顯示，Vertical Aerospace 在 2025 年營運現金流出約 1.12 億美元，並預計未來 12 個月將進一步消耗約 1.95 億美元資金。截至 2025 年底，公司帳上現金約為 9300 萬美元，顯示資金壓力逐步升高。

公司在年度申報文件中亦納入「持續經營能力」警示。會計專家 Robert Willens 指出，當企業未來營運存在重大不確定性，可能需出售資產或重組債務時，便需揭露此類警告，反映其財務穩健性面臨考驗。

儘管財報優於預期，該股盤前一度上漲，但隨後漲幅收斂轉跌。分析師普遍認為，市場對公司短期內仍需籌資的疑慮，是壓抑股價的主因。管理層亦重申，未來仍需進一步籌措資金，可能最快在 2026 年進行。

執行長 Stuart Simpson 表示，公司在 2025 年取得「強勁進展」，包括推出商用 eVTOL 機型 Valo、推進飛行測試計畫，以及建立電池生產線。不過，William Blair 分析師 Louie DiPalma 指出，受監管測試流程複雜與天候不佳影響，測試進度已有延後。

DiPalma 認為，儘管認證進程穩步推進，但在執行風險與短期資金需求方面仍存在不確定性。不過他仍給予該股「買進」評等，但未提供目標價。

依照目前規劃，Vertical Aerospace 預計在 2028 年前完成飛機認證，時間將落後 Joby 與 Archer 約 1 至 2 年，前提是公司資金狀況能支撐相關開發進度。