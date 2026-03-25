〈台幣〉台股大漲助攻 升值7.6分 升破32元大關
鉅亨網記者王莞甯 台北
由於中東戰事傳出可能的緩和訊息，台北股匯市今 (25) 同步強彈，加權指數反彈 831.79 點，新台幣終場則收在 31.952 元、升值 7.6 分，台北外匯經紀公司成交值 15.81 億美元，呈現近期相對平穩的交投市況。
新台幣今日以 31.98 元、升值 4.8 分開出後，最高來到 31.89 元，全日高低價差 1.02 角，均處在升值走勢。
觀察主要亞幣，以泰銖較弱勢續貶超過 0.5%，韓元貶約 0.3%，人民幣和日元貶約 0.15%，新台幣收升 0.24%，美元指數則小跌不到 0.1%。
元大投顧分析，目前最大的變數仍是美伊戰事未止，儘管美國對外釋出雙方正在協商的樂觀訊息，但遭伊朗否認，形成各說各話的僵局，顯示短期尚未明朗化。
同時，美國聯準會上修經濟與通膨的預測，顯示經濟具備韌性，但通膨仍有升溫的擔憂，使官員立場轉趨鷹派、市場降息期待再降溫，進而導致十年期公債殖利率連日攀升。
元大投顧提醒，在地緣政治風險與高利率環境雙重夾擊下，股市難免震盪加劇。
延伸閱讀
- 升息要回來了嗎？市場押注升溫 但聯準會仍不這麼看
- 美債向Fed宣戰！殖利率衝破天花板 交易員緊急轉押升息
- 油價飆升恐引爆經濟危機！穆迪點名原油「這價位」成美國衰退臨界點
- 國際調解小組力爭周四前美伊會晤 德黑蘭開出「極高門檻」條件
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告