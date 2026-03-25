〈台幣〉台股大漲助攻 升值7.6分 升破32元大關

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-25 16:32

由於中東戰事傳出可能的緩和訊息，台北股匯市今 (25) 同步強彈，加權指數反彈 831.79 點，新台幣終場則收在 31.952 元、升值 7.6 分，台北外匯經紀公司成交值 15.81 億美元，呈現近期相對平穩的交投市況。

新台幣終場收在31.952元、升值7.6分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.98 元、升值 4.8 分開出後，最高來到 31.89 元，全日高低價差 1.02 角，均處在升值走勢。

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觀察主要亞幣，以泰銖較弱勢續貶超過 0.5%，韓元貶約 0.3%，人民幣和日元貶約 0.15%，新台幣收升 0.24%，美元指數則小跌不到 0.1%。

元大投顧分析，目前最大的變數仍是美伊戰事未止，儘管美國對外釋出雙方正在協商的樂觀訊息，但遭伊朗否認，形成各說各話的僵局，顯示短期尚未明朗化。