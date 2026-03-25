〈台股盤後〉38千金股重現 創史上第4大漲點915點 美中不足未站穩月線

受惠美國總統川普喊話戰事即將結束，帶動國際油價回跌至百元大關之內，台股今 (25) 日上演絕地大反攻，開盤上漲 113.03 點後一路狂飆，在權王台積電上漲 65 元、台達電、智邦等千金股漲停帶動，終場收 33527.29 點，上漲 915.05 點，創史上第 4 大漲停，站回 5 日、10 日均線，但月線得而復失，成交量進一步縮 6247.11 億元。