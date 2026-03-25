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〈台股盤後〉38千金股重現 創史上第4大漲點915點 美中不足未站穩月線

鉅亨網記者吳承諦 台北

受惠美國總統川普喊話戰事即將結束，帶動國際油價回跌至百元大關之內，台股今 (25) 日上演絕地大反攻，開盤上漲 113.03 點後一路狂飆，在權王台積電上漲 65 元、台達電、智邦等千金股漲停帶動，終場收 33527.29 點，上漲 915.05 點，創史上第 4 大漲停，站回 5 日、10 日均線，但月線得而復失，成交量進一步縮 6247.11 億元。

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〈台股盤後〉38千金股重現 創史上第4大漲點915點 美中不足未站穩月線 。(圖：shutterstock)

電子權值股今日擔綱穩盤要角，台積電 (2330-TW) 上漲 35 元，漲近 2%，收 1845 元；台達電 (2308-TW) 上漲 135 元，漲約 9%，來到 1550 元新高價；日月光投控 (3711-TW) 漲約 5%，鴻海 (2317-TW) 漲約 2%，聯發科 (2454-TW) 持平。


在中東戰事趨緩與權值股大漲的振奮下，千金股多頭氣勢如虹，股王信驊 (5274-TW) 大漲逾 6% 帶動下，盤中高達 11 檔千金股亮燈漲停，包含力旺 (3529-TW)、弘塑 (3131-TW)、嘉澤 (3533-TW)、智邦 (2345-TW) 與致茂 (2360-TW) 等。此外，宜鼎 (5289-TW) 與亞德客 - KY(1590-TW) 盤中雙雙站回千元大關，讓台股重返 38 檔千金股的盛況。

矽光子族群持續走強，聯亞 (3081-TW)、訊芯 - KY(7717-TW)、華星光 (4979-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、泰谷 (3339-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 亮紅燈，

資金輪動至載板類股，載版三雄部分，欣興 (3037-TW) 與南電 (8046-TW) 雙雙飆上漲停板，景碩 (3189-TW) 盤中也同步強漲超過 8%；玻璃載板族群，富喬 (1815-TW) 漲逾 9%，台玻 (1802-TW) 漲逾 5%。


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