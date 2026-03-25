華電網看好今年韌性資通、AI基建雙引擎 營運可望雙位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-25 18:46

系統服務整合廠華電網 (6163-TW) 董事長陳國章表示，今年可望迎來韌性資通、AI 基建的成長雙引擎；去年取得 110 件政府標案，得標總金額近 83 億元，年成長幅度近五倍，加上企業專案也有成長，可望推升營運雙位數成長。

左起為華電網董事長陳國章、營運長王榮德。(鉅亨網記者彭昱文攝)

陳國章表示，AI 基建方面包含算力設備、低延遲的超高速網路、數據儲存、雲端平台等都可直接導入算力技術，隨著客戶的需求跨足海外佈局，公司正由系統整合商逐步轉型至 AI 服務提供商，目前手上除了政府專案也有企業訂單。

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此外，華電網也與大股東、工業電腦大廠研華 (2395-TW) 合作拓展邊緣 AI、車聯網等應用，陳國章表示，今年確實感受到邊緣 AI 相關專案增加，目前主要應用場域為智慧建築。

而隨著 AI 興起，在軟體面上除了要兼具快速與彈性部署、串接異質資料之際，還能確保數據安全與避免成為資安破口，陳國章表示，公司過去曾建置最大光世代寬頻網路系統的實績，未來將積極投標爭取政府相關韌性資通訊建設。

華電網成立 30 年，為國內前三大系統整合商，曾建置台灣第一套 ADSL 寬頻網路、最大光世代寬頻網路系統、國際機場資通訊系統、台鐵環島光纖骨幹網路等。