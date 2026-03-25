鉅亨網新聞中心 2026-03-25 13:30

2026 年，人形機器人已從實驗室走入公眾視野，在武術、球賽及家事處理等領域展現驚人能力。然而，在這些酷炫的展示背後，資訊不透明與真實造價的焦慮始終困擾著投資界。為了解決此現象，創辦人 Julian Saks 打造了開源網站 Humanoid Atlas，旨在成為人形機器人領域的「彭博終端」，透過拆解物料清單 (BOM) 與供應鏈拓撲圖，撕下企業的公關偽裝，揭露產業競爭的本質。

人形機器人成本真相：美國賣25萬美元 中國憑什麼只賣1萬？(圖:shutterstock)

價格兩極化：1 萬美元的「生死線」

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Humanoid Atlas 的數據揭示了全球人形機器人市場驚人的兩極分化。在美國，機器人造價昂貴，Agility Robotics 的工業型號標價高達 25 萬美元，即便是有強大整合能力的特斯拉 (Tesla)Optimus，其 BOM 成本目前仍徘徊在 4 萬美元左右。

相較之下，中國企業展現出窒息性的工業壓迫感。宇樹科技 (Unitree) 的 G1 模型 BOM 成本精準控制在 11,500 美元，量產售價僅 13,500 美元；更有廠商如 Noetix 已下探至 5,500 美元的極限底線。中國之所以能將成本壓縮至美商的十分之一，主因是享受了過去十年新能源汽車 (EV) 與無人機產業的供應鏈紅利，能迅速獲得低成本的壓鑄件、電池包與電機。

核心技術與地緣政治陰影

人形機器人的核心挑戰在於模擬人類自由度的執行器 (Actuators)，其中包含佔成本 36% 的諧波減速器

。雖然日本企業目前仍獨佔高端市場，但中國透過頻繁的硬體迭代與本土替代方案，正以「製造摩爾定律」暴力踏平技術門檻。

然而，地緣政治仍是供應鏈中最脆弱的一環。美國機器人的電機高度依賴中國的稀土加工，感測器與絲槓也依賴亞洲代工。若全球供應鏈硬性脫鉤，西方機器人的關鍵零部件成本恐飆升 2 至 3 倍。

具身智能：當大模型注入鋼鐵骨架

除了硬體降本，2026 年人形機器人的靈魂在於具身智能 (Embodied AI)。透過 VLA(視覺 - 語言 - 動作) 大模型，機器人不再依賴生硬的程式碼，而是能像人類一樣進行常識推理並直接輸出動作訊號。