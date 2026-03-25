2025年度「中國科學十大進展」 發布 展現基礎研究原創實力
鉅亨網新聞中心
中國國家自然科學基金委員會周三 (25 日) 在 2026 中關村論壇年會開幕式上，發布了「2025 年度中國科學十大進展」。該遴選活動自 2005 年啟動以來已成功舉辦 21 屆，旨在表彰中國基礎研究的重大突破，並激勵科研人員產出更多原創成果。
本次入選的十項進展涵蓋了深空、生命科學、能源與微電子等多個前沿領域，展現了中國科學家在「四個面向」戰略導向下的卓越成就：
- 嫦娥六號月背研究：首次揭示月球背面演化歷史與巨型撞擊效應，刷新人類對月球古磁場及月幔性質的認知。
- 柔性金剛石薄膜制備：創新「邊緣暴露剝離」方法，實現了規模化制備可 360 度彎曲的超平金剛石薄膜，大幅提升生產效率。
- 可控核聚變「億度」運行：EAST 與環流三號裝置均實現上億攝氏度運行，驗證了未來聚變堆穩態運行的可行性。
- 神經酰胺受體發現：破解了神經酰胺發現百年來的機制之謎，為心血管與代謝性疾病開闢了新的藥物開發途徑。
- 跨物種器官移植突破：透過六基因編輯策略，成功將基因編輯豬肝植入人體，有效緩解供體短缺瓶頸。
- 炎性衰老機制解析：繪製了人類多器官衰老軌跡，並發現甜菜鹼等可作為延緩衰老的靶向分子。
- 深淵化能合成生物群落：在深達 9,533 米的深淵海底發現繁盛的生態系統，挑戰了傳統的深海能量來源觀點。
- 二維半導體 / 矽基混合架構晶片：研製出「長纓」閃存晶片，集成良率達 94.3%，為原子級晶片集成提供了新範式。
- 重鈾核燃料轉換：在熔鹽堆中完成燃料轉換原理驗證，為我國重資源規模化利用奠定基礎。
- 高性能柔性疊層太陽能電池：透過界面調控新方法，創制出認證效率達 33.6% 的電池，有望應用於航空航天領域。
自然科學基金委主任竇賢康表示，這些進展體現了中國基礎研究正從源頭解決關鍵技術問題，為建設科技強國夯實根基。
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