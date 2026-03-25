2025年度「中國科學十大進展」 發布 展現基礎研究原創實力

中國國家自然科學基金委員會周三 (25 日) 在 2026 中關村論壇年會開幕式上，發布了「2025 年度中國科學十大進展」。該遴選活動自 2005 年啟動以來已成功舉辦 21 屆，旨在表彰中國基礎研究的重大突破，並激勵科研人員產出更多原創成果。