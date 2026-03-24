鉅亨網新聞中心 2026-03-24 14:40

稀土被譽為「工業維生素」或「工業黃金」，是現代工業中不可或缺的戰略資源。據陸媒《新浪財經》報導，中國稀土集團在四川冕寧縣氂牛坪礦區深部找礦行動取得重大戰果，此次新探明的稀土氧化物 (REO) 資源量高達 966.56 萬噸，增儲幅度超過 200% 至 300%，相當於在原礦區基礎上又發現了兩到三個「氂牛坪」。

966.56萬噸！四川氂牛坪發現全球第二大在產輕稀土礦(圖:shutterstock)

全球第二大在產輕稀土礦

‌



根據自然資源部最新的評審備案顯示，氂牛坪礦區目前的保有資源量累計已達 1040.8 萬噸。這使它穩居全球第二大在產輕稀土礦山的地位，僅次於內蒙古包頭的白雲鄂博礦 (約 4400 萬噸)。

此次找礦突破過程極具挑戰性。項目團隊在海拔 2800 公尺以上的礦區作業，深單孔鑽探深度達到原有最深孔的三倍多。由於稀土礦岩芯質地偏軟如黏土，且地層破碎、水文條件複雜，勘探團隊必須放棄傳統敲擊方式，改採高壓氣流吹出岩芯的創新技術，才成功揭開深部資源的面紗。

除了稀土本身，該礦區還同步發現了超大規模的伴生資源，包含螢石 (2713.54 萬噸) 與重晶石 (3722.77 萬噸)，兩者均達到超大型規模。專家指出，螢石作為工業氟元素的來源，對新興產業至關重要，這種「三位一體」的資源組合具有極高的綜合開發價值。

中國主導地位難以撼動

這項突破進一步強化了中國在全球稀土產業鏈的領先地位。截至 2024 年底，中國稀土儲量佔全球約 49%，產量佔比約 69%。更核心的優勢在於中游冶煉加工能力，中國承載了全球 90% 以上的稀土金屬處理產量。

中國稀土產業的核心壁壘源於其一體化與規模經濟。

相比歐美，中國具備領先的分離工藝、成熟的工業集群，以及低電價與冶金副產資源協同利用的成本優勢。例如，在內蒙古與四川等地，水電或火電成本顯著低於歐美國家，這對於耗電量極高的金屬電解環節至關重要。

從新能源車到國防尖端武器的應用

稀土之所以具備戰略價值，在於其無可替代的物理特性。稀土永磁材料 (如釹鐵硼) 是當前應用最廣的領域，佔消費量的 60%。

新能源與機器人： 每輛純電動車需消耗 5-10 公斤釹鐵硼磁材；單台人形機器人則需 2-4 公斤。

國防安全： 美國 F-35 戰機每架使用約 408 公斤稀土材料，從發動機、隱身塗層到導彈制導系統都離不開它。

環球低碳： 稀土在石油煉化催化與汽車尾氣淨化中扮演關鍵角色，淨化效率可達 98% 以上。