鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣經濟研究院今 (25) 日對國內房市釋出最新看法，認為台灣央行日前鬆綁第二戶貸款是較緩慢漸進式的開放，尚無法讓目前房市景氣止跌，房市仍保持高度警戒、處政策主導的冷靜期，能見度有限。
台經院說明，目前房市並未見因央行鬆綁自然人第二戶貸款成數而扭轉，整體房市處在相對低檔，而過往，出現通膨壓力時會引發房市投資保值需求，這次中東戰爭後未見這樣的現象，原因在於有部分建材成本高漲，使房價難以下跌，再加上賣方不降價，難以打開交易僵局。
台經院進一步提到，地產開發商因應市況變化，也改採「量簡質精」的調整階段。
據台經院調查，營建業 2 月營業氣候測驗點 95.81 點，月減 4.11 點，呈現連 2 月下跌。
在營造業方面，儘管 AI 商機延續使海內外高科技業者穩定推進建廠計畫，持續釋出相關廠房營建工程、機電及管道工程案，但因住宅類建案新增業務量能不振，且中東戰火逐步推升建材成本，營造業未來半年景氣看法僅能以持平視之。
不動產業方面，台經院認為，近期央行第一季理監事會議將全國自然人第二戶購屋貸款最高成數由 5 成調升至 6 成，有助改善局部流動性，但並未改變整體資金環境偏緊的事實，尤其整體信用管制仍未鬆綁，使短期內房市景氣難脫離谷底。
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