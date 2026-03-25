鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-25 11:30

台灣經濟研究院今 (25) 日對國內房市釋出最新看法，認為台灣央行日前鬆綁第二戶貸款是較緩慢漸進式的開放，尚無法讓目前房市景氣止跌，房市仍保持高度警戒、處政策主導的冷靜期，能見度有限。

台經院說明，目前房市並未見因央行鬆綁自然人第二戶貸款成數而扭轉，整體房市處在相對低檔，而過往，出現通膨壓力時會引發房市投資保值需求，這次中東戰爭後未見這樣的現象，原因在於有部分建材成本高漲，使房價難以下跌，再加上賣方不降價，難以打開交易僵局。

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台經院進一步提到，地產開發商因應市況變化，也改採「量簡質精」的調整階段。

據台經院調查，營建業 2 月營業氣候測驗點 95.81 點，月減 4.11 點，呈現連 2 月下跌。

在營造業方面，儘管 AI 商機延續使海內外高科技業者穩定推進建廠計畫，持續釋出相關廠房營建工程、機電及管道工程案，但因住宅類建案新增業務量能不振，且中東戰火逐步推升建材成本，營造業未來半年景氣看法僅能以持平視之。