〈房產〉AI浪潮以來雙貸族增6.5萬人 股海淘金估是推波助瀾原因之一
鉅亨網記者張欽發 台北
根據聯徵中心最新資料顯示，今年 1 月國人雙貸族 (信貸 + 房貸) 數量 41.7 萬人再刷新高紀錄，觀察近年雙貸族數量變化發現，2023 年雙貸族年增 1.2 萬人，2024 年增加 2.8 萬人，2025 年也增加 2.5 萬人，從 2023 年 AI 浪潮發酵以來雙貸族就增加 6.5 萬人，推估部分原因應是這波股市大好，房貸族透過信貸增加財務投資的靈活性。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年投資風氣盛行，不同族群都有各自開槓桿的投資方式，包括房貸的增貸族，也有股票族、債券族透過質押多搬些錢，通常利率水準多在 2% 多，而年輕人可能透過信貸方式借款投資的，通常多是收入穩定或在大型企業上班，能夠跟銀行爭取到更低的利率條件，因此雙貸族借錢背債買金融資產，不見得只有痛苦而已，尤其這波 AI 浪潮下，發現雙貸族的數量快速增加。
統計顯示，今年 1 月雙貸族數量寫下新高的 41.7 萬人，平均房貸金額 638 萬元，平均信貸薪額 118.9 萬元，統計各年雙貸族變化，2025 雙貸族增加 2.5 萬人，2024 增加 2.8 萬人，2023 增加 1.2 萬人，2022 增加 1.4 萬人，趨勢上似乎與金融市場走勢一致。
曾敬德指出，早年銀行還有房貸搭配信貸的高成數方案，不過後來管制越來越微嚴格，再加上 AI 浪潮啟動以來，年輕人操作越來越靈活，先是債蛙買債套利，後面 ETF 又以驚人的速度吸金，股市 AI 從半導體、散熱、記憶體到矽光子，一波接一波，投資人難免會開些槓桿操作，不過開槓桿同時也要對風險嚴格控管，現在國際情勢變化甚鉅，有時候一覺睡起來就是大盤指數高達 1000 點波動，使用借貸買資產的還是要做好風險管控。
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