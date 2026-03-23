鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-23 11:49

台灣央行對換屋族鬆手，提高貸款成數到六成，不過現行新青安即將在今年 7 月截止，房仲業者觀察在新青安 2.0 版恐怕條件都大縮水，青年首購量在 2026 年第三季恐進入冷靜期。

觀察財政部推動青年安心成家貸款方案從 2010 年起已經有三波，方案名稱相同，但內容與時俱進，額度最早僅 500 萬元，最長 30 年期，寬限期三年；2016 年額度提高至 800 萬元，其餘條件相同；直到 2023 年額度再提高到 1000 萬元，最長年期更長達 40 年，寬限期上限也加長到 5 年，掀起申請熱潮，累計至 2026 年 1 月，撥貸總金額達 1 兆 1863 億元，已有 15 萬 2621 戶撥貸，

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而在新青安執行三年下來，平均每月有 5087 戶申請，以目前的數量估算平均撥貸金額 777.3 萬元，比起第一波每月 3000 戶的申請量，或是第二波的每月 2000 戶申請量，政策性優貸不論是方案條件，申請熱度或撥貸狀況，都是以 2023 年推動的新青安版本最亮眼。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，2010 年至 2023 年 7 月之前的青年安心成家前兩波方案，也就是俗稱「舊青安」，由於方案本身和當時其他銀行的首貸方案相差不遠，加上可貸額度不足以負擔大部分房款，通常申貸人需要另外以公股銀行其他貸款方案補足，有時和民間銀行祭出的優惠方案相比，差異不大，一次貸足還比較省時省事，因此前兩波的青安貸款雖有助小資購屋，但並未掀起瘋狂購屋潮。

而 2023 年祭出的新青安寬限期最多可達 5 年，和現行房地合一稅持有滿 5 年的輕稅設計契合，可使稅率從 35% 降 20%；若再多持有一年，有機會符合自用住宅持有滿六年後出售，可享 400 萬免稅額，引發首購族善用寬限期，「繳息不繳本撐 5 年」的槓桿操作念頭，掀起大量購屋潮。

而為了避免資源被濫用，下半年新青安屆期後，政府研議中的 2.0 版，據傳將限縮申請條件和方案，包括取消部分利率補貼，縮短寬限期，以及「80 條款」增設申請人年齡和借款年期的條件，若想要申請 40 年期方案，等於間接限制申請者的年齡須在 40 歲以下。

張旭嵐指出，目前傳出的新青安 2.0 版，除了貸款額度有機會維持上限 1000 萬外，其餘條件幾乎打回原形，等於回歸 2023 年之前的青年安心成家貸款，銀行針對收入審查和方案條件也從嚴認定，雖可避免青年為了搶優惠而墊腳買房，但由於新方案與一般銀行首購方案的差異性縮小，刺激購屋的誘因也減少，因此下半年青年購屋狀況應該會暫時進入一個冷靜期。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，新青安額度 1000 萬，促使市場上 1200 萬左右的物件熱銷，所以新方案若確定朝舊青安回歸，利率補貼的誘因降低，低總價小宅的銷售速度將放緩，而收入穩定的雙薪家庭仍是剛需，也較有穩定付貸能力，因此中坪數的家庭宅可望逐漸回歸主流。