台塑新智能儲能取得全台首張CNS試驗認證 鞏固儲能自主化核心技術

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-25 13:52

由台塑 (1301-TW) 集團旗下四寶合資成立的台塑新智能，今 (25) 日宣布旗下電池儲能系統領先全台，已通過國家標準 CNS 附錄 C「大型燃燒試驗」，取得台灣首張國家級指標性消防安全認證報告，也證實系統於極端熱失控條件下，仍具備高度穩定性及卓越安全防護機制，並結合電芯、模組至機櫃等全程在地研發製造的全國產製，鞏固核心技術的自主生產能力。

台塑新智能董事長王瑞瑜(左)、(圖:台塑新智能提供)

為接軌國際安全規範，經濟部標準檢驗局公告今年起國內儲能案場強制實施 CNS 62933-5-2 附錄 C 驗證，台塑新智能率先與國家儲能系統檢測中心合作，技術全面對接國際儲能安全規範 UL 9540A。

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據測試結果顯示，台塑新智能電池儲能系統在實際燃燒情境下完成極限驗證，成功達到「全程無明火、無爆炸」兩大國家級重要安全指標，成為國內首家通過 CNS 大型燃燒試驗認證之公司。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，此次獲證系統的核心優勢在於「全鏈技術自主」，從最上游電芯、模組精密封裝至系統整合，均貫徹台灣在地製造理念，可從源頭落實最妥善的安全品質控管，建構出對標國際最高安全規範的儲能產業鏈，也代表台塑新智能已跨越關鍵技術門檻，以安全至上為最優先信念，為台灣能源供應鏈自主化進程寫下新頁。

王瑞瑜指出，隨著生成式 AI 爆發式增長，全球對高密度能源需求達到前所未有的高度，而穩定的算力必須建立在堅韌的電力基礎之上，因此儲能系統堪稱 AI 發展時代的決勝點。透過此次 CNS 大型燃燒試驗嚴苛實證，證實台塑新智能電池儲能系統在極端熱失控的情境下，仍具備完善防護能力並有效抑制風險擴散，為 AI 時代構築最可靠的能源防線。

台塑新智能總經理劉慧啟則強調，新智能的電池儲能系統不僅技術規格領先，更已進入實戰階段，成功導入台電電力交易平台穩定運行，具備高度成熟的商轉能力，系統也全面符合經濟部表後儲能補助規範，包括採用國產電芯、通過 CNS 62619 及符合最新消防指引等要求，展現公司於法規接軌及市場拓展的高效執行力，能即刻支援企業用電優化與國家電網的動態調度需求。